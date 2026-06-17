Τα όσα καταγράφει το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία» σχολίασε σε ανάρτηση η βουλευτής του ΑΛΜΑ Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Όπως έγραψε στο Facebook, «Και τώρα έσκασε η βόμβα που όλοι ξέραμε πως υπήρχε και ήταν πυρηνικών διαστάσεων και παρέσυρε όλο το σύστημα αυτή τη φορά».

Σημειώνει ότι ο Γενικός και ο Βοηθός Εισαγγελέας θα πρέπει να παραμερίσουν και να αναλάβουν άλλοι εκτός νομικής υπηρεσίας.

Αυτούσια η ανάρτησης της

Και τώρα έσκασε η βόμβα που όλοι ξέραμε πως υπήρχε και ήταν πυρηνικών διαστάσεων και παρέσυρε όλο το σύστημα αυτή τη φορά, ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα που εμπλέκουν ανώτατους, θεσμούς, από την εκτελεστική, τη δικαστική εξουσία, την αστυνομία, τη ΜΟΚΑΣ. Θυμάμαι τη φράση που είπε συνάδελφος τότε για την έρευνα που έκανε η ΜΟΚΑΣ. Ψεκάστε, σκουπίστε τους καθάρισε. Μιλούν για ξεδόντιασμα της ΑΡΧΗΣ που δεν έχει ανακριτικές εξουσίες. Κάποιοι δώσαμε μάχης για αυτό μαζί και η φίλη Αλεξάνδρα αλλά βρίσκαμε τοίχος όπως το πόθεν έσχες με γνωματεύσεις του εισαγγελέα περί ανισυνταγματικότητας. Κάτι σαν το Πόθεν Έσχες που δεν μας άφηναν να περιλάβουμε εισαγγελέα και βοηθό.

Και τώρα οι δυο υπουργοί και νυν εισαγγελείς του Προέδρου που φέρεται να κατηγορείται για ποινικά αδικήματα , που διορίστηκαν από τον ίδιο, θα πρέπει να παραμερίσουν και να αναλάβουν άλλοι εκτός νομικής υπηρεσίας για να μην μπορούν να επηρεάσουν οι ίδιοι ως προϊστάμενοι. Ο ΔΗΣΥ είναι εξαιρετικά εκτεθειμένος και οι δηλώσεις τους, τους βουλιάζουν ακόμα περισσότερο, ΡΙΚ σήμερα πρωί. Πως μπορούν άλλωστε να αποδεχτούν μια πραγματικότητα που εκθέτει τον Επίτιμο Πρόεδρο της Παράταξης που φαίνεται με βάση το πόρισμα να άλωσε το κράτος. Έχουν επιφέρει μέγιστο πλήγμα στους θεσμούς. Και μετά τους φταίνε οι πολίτες. Ο ΔΗΣΥ μας μιλά για γνωματεύσεις της Ν.Υ…. και πεθαίνει κανείς στα γέλια. Και την Αρχή Κατά της Διαφθοράς που ισχυρίζονται ότι την δημιούργησε η κυβέρνηση Αναστασιάδη ήταν εν μέσω τεράστιου σκανδάλου για να ηρεμήσουν τα πράγματα και την έκαναν τόσο ξεδοντιασμένη που να τρέχουμε ακόμα πόσα χρόνια. Η Υπεράσπιση του ΔΗΣΥ είναι το ΑΚΕΛ, θυμήθηκε ο Ονούφριος τα σκάνδαλα του ΑΚΕΛ, άρα πάμε να καλύψουμε τους ημέτερους επιτιθέμενοι στους άλλους. Είναι για γέλια και για κλάματα.