Σάλος έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις του αθλητή UFC Τζος Χόκιτ κατά τη διάρκεια αγώνα στον Λευκό Οίκο προς τιμήν των 80ών γενεθλίων του Ντόναλντ Τραμπ.

Αφού κέρδισε με τεχνικό νοκ ντάουν τον Ντέρικ Λιούις στον δεύτερο γύρο του αγώνα τους στην κατηγορία βαρέων βαρών, ο Χόκιτ είπε, μεταξύ άλλων, «η Μισέλ Ομπάμα είναι άντρας, σωστά Αμερική;»

Josh Hokit just called Michelle Obama a man in his post-fight interview:



"ALEX PEREIRA, I WANNA CHAMA ON YOUR MAMA.



MICHELLE OBAMA, IS A MAN! AM I RIGHT AMERICA?" #UFCWhiteHousepic.twitter.com/bSHlGDkCa0 https://t.co/pm4eEoaH7a June 15, 2026

Αρχικά ο Χόκιτ είπε «είμαι άνθρωπος με σχέδιο, το θηρίο που είναι έτοιμο να γιορτάσει» επαινώντας τον Τραμπ που «είχε τα κότσια να διοργανώσει αυτό το σόου στον Λευκό Οίκο».

Συνεχίζοντας, δε, είπε ότι «υπάρχει μόνο ένας πιο απίστευτος από τον απίστευτο Χουλκ, ο Θεός ο άρχοντας και σωτήρας».

Η συνέχεια, όμως, ήταν πολύ χειρότερη με τον Χόκιτ να λέει στον συναθλητή του Άλεξ Περέιρα «θέλω να γαμ@@@ω τη μαμά σου» και να καταλήγει λέγοντας «και τέλος, η Μισέλ Ομπάμα είναι άντρας! Έχω δίκιο, Αμερική;», με τον Τζο Ρόγκαν που έκανε τη συνέντευξη να αρκείται μόνο να πει «κυρίες και κύριοι, ο Τζος Χόκιτ».

protothema.gr