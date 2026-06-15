Με «άρτο και θεάματα» στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε τη 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ αλλά και τα γενέθλιά του.

Η γιορτή για τα 80α γενέθλια του Τραμπ στο UFC Freedom 25 ολοκληρώθηκε μέσα στο οκτάγωνο, στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, όπου ο ογδοντάχρονος και η οικογένειά του συνεχάρησαν τον Τζάστιν Γκέιτζι για τη νίκη του με νοκ-άουτ επί του Ιλία Τοπούρια στον δεύτερο αγώνα της βραδιάς.

Ο Αμερικάνος πρόεδρος μπήκε στο κλουβί, συνοδευόμενος από την Πρώτη Κυρία Μελάνια, καθώς Ultimate Fighting Championship (UFC) είναι η πρώτη εκδήλωση επαγγελματικού αθλητισμού που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στον Λευκό Οίκο.

Γιόρτασε τα 80ά του γενέθλια με αγώνες MMA σε κλουβί

Ενώ μεγάλο μέρος της βραδιάς αφιερώθηκε στην τιμή των στρατιωτικών και στη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς υπέρ των βετεράνων, υπήρξαν επίσης πολλές εκδηλώσεις επαίνου και δώρα προς τον πρόεδρο.

🇺🇸 Josh Hokit gifts Trump his chain at the White House UFC event.



Respect and patriotism on full display.



Trump at the Octagon with the fighters on the White House lawn. Moments like this hit different



Writer: Oliverpic.twitter.com/y7yoagBC80 https://t.co/6OorbrUOEA — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 15, 2026

Η βραδιά με την ονομασία «UFC Freedom 25» πραγματοποιήθηκε στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, ο οποίος μετατράπηκε σε χώρο μάχης με οκτάγωνο κλουβί. Περίπου 4.000 θεατές συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν τους αγώνες μεικτών πολεμικών τεχνών, σε μια διοργάνωση που χαρακτηρίστηκε από έντονο πατριωτικό και θεαματικό χαρακτήρα.

President Donald Trump is hosting a UFC fight night on the White House grounds as part of America's 250th anniversary celebrations. The event, held on the president's 80th birthday, has attracted high-profile guests and generated both support and criticism nationwide.



See more… pic.twitter.com/4OIl6QSW7D — CNN (@CNN) June 15, 2026

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τελετουργικό κλίμα, με χορωδία τρομπετών κατά την είσοδο του Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον πρόεδρο του UFC Ντέινα Γουάιτ. Ακολούθησε η εκτέλεση του αμερικανικού ύμνου από συγκρότημα Zak Brown Band, ενώ στον ουρανό πραγματοποιήθηκε αεροπορική επίδειξη 12 αεροσκαφών.

President Donald Trump and UFC President Dana White's FULL entrance at The White House! 🇺🇸 #UFCWhiteHouse Stream TNT Sports on HBO Max pic.twitter.com/CLPlMZ0oG6 — UFC on TNT Sports (@ufcontnt) June 15, 2026

Το «Thunderstruck» των AC/DC έπαιζε δυνατά κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η οποία συνοδεύτηκε από πυροτεχνήματα στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας -κόκκινο, λευκό και μπλε -που φώτισαν τον ουρανό πάνω από τον Λευκό Οίκο.

Πολιτική, οικογένεια Τραμπ, αθλητές και ο Ζούκερμπεργκ

Όπως συμβαίνει συνήθως σε εκδηλώσεις UFC με παρουσία Τραμπ, υπήρχε έντονη παρουσία της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένης της Ιβάνκα, των Ντόναλντ Τζούνιορ και Έρικ, καθώς και των συζύγων τους Μπετίνα και Λάρα, και της εγγονής του Κάι, οι οποίοι τον συνόδευσαν στους εορτασμούς στο οκτάγωνο.

Πολλοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι έκαναν εμφανίσεις, μεταξύ των οποίων οι υπουργοί Σκοτ Μπέσεντ (Οικονομικών), Πιτ Χέγκσεθ (Άμυνας), Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ (Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών) και Χάουαρντ Λούτνικ (Εμπορίου), ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον και ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ, ο οποίος είχε μαζί του τη φίλη του, την τραγουδίστρια της κάντρι Αλέξις Γουίλκινς. Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι βανς βρέθηκε επίσης στο πλήθος.

Μεταξύ άλλων καλεσμένων ήταν ο δισεκατομμυριούχος Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο κωμικός Τόνι Χίντσκλιφ και ο influencer, Λόγκαν Πολ, καθώς και αρκετοί πρωταθλητές του UFC.

Υπήρχαν επίσης και καλεσμένοι, όπως ο δεξιός Πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι και ο Βρετανός πυγμάχος βαρέων βαρών Τάισον Φιούρι, ο οποίος φορούσε καπέλο με τη φράση «Τραμπ για πρωθυπουργός».

Η εκδήλωση ήταν γεμάτη φαντασμαγορία. Οι «ring girls» του UFC εμφανίστηκαν με πιο συντηρητική ενδυμασία από το συνηθισμένο, προσαρμοσμένη στο περιβάλλον του Λευκού Οίκου. Η εκδήλωση έγινε ακόμη πιο αξιομνημόνευτη όταν ο Βραζιλιάνος Μαουρίσιο Ρούφι νίκησε τον Μάικλ Τσάντλερ και έκανε πρόταση γάμου στη φίλη του που παρακολουθούσε από το πλήθος.

Ο Τραμπ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της βραδιάς καθισμένος με ατάραχη έκφραση, παρακολουθώντας τη δράση μέσα από το συρματόπλεγμα. Κατά τη διάρκεια διαλείμματος, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ πλησίασε και συνομίλησε μαζί του.

Land of the free. Home of the brave. 🇺🇸@UFC Freedom 250 has KICKED OFF! pic.twitter.com/6YKW9UTniC — The White House (@WhiteHouse) June 15, 2026

Στιγμές… Κολοσσαίου στον Λευκό Οίκο – Άρτος και θεάματα

Το UFC αποτελεί εύστοχη μεταφορά για το πολιτικό στυλ του Τραμπ. Ωστόσο, ο ίδιος παρουσιάζεται εδώ και χρόνια ως μάστερ της πολιτικής εικόνας και του θεάματος.

Όπως σχολίασε ο καθηγητής Μάικ Φοντέιν από το πανεπιστήμιο Cornell, πρόκειται για μια σύγχρονη εκδοχή των ρωμαϊκών μονομαχιών, όπου το θέαμα λειτουργεί ως εργαλείο πολιτικής επιρροής, όταν οι μαχητές βασάνιζαν ο ένας τον άλλον για τη διασκέδαση του κοινού, με σκοπό να ενισχύσουν τη δημοτικότητα των ηγεμόνων.

«Αυτή είναι μια κλασική στρατηγική», σημείωσε. «Στην αρχαία Ρώμη θα το έλεγαν: άρτος και θεάματα».

Πηγή: iefimerida.gr