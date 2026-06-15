Έπειτα από οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία, το ΤΑΕ Αμμοχώστου θα καταχωρίσει υπόθεση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου στο Παραλίμνι, εναντίον 49χρονου, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε, μέσω τρίτου προσώπου, να επηρεάσει τον παραπονούμενο σε υπόθεση φερόμενης απάτης στην οποία συνελήφθη ως ύποπτος ο 44χρονος αδελφός του, που είναι επιχειρηματίας στη Λάρνακα.

Ο 49χρονος συνελήφθη χθες για συνομωσία προς διάπραξη πλημμελήματος και παρεμπόδιση της αστυνομικής έρευνας που διεξάγεται με σκοπό την έναρξη δικαστικής διαδικασίας. Τα φερόμενα αδικήματα διαπράχθηκαν στις 10 Ιουνίου στις επαρχίες Αμμοχώστου και Λάρνακας. Ο ύποπτος, σύμφωνα με την καταγγελία, επιχείρησε, μέσω 51χρονου, να πείσει τον 77χρονο παραπονούμενο στην υπόθεση του αδελφού του ν’ αποσύρει την κατάθεσή του. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα λογοδοτήσει και ο 51χρονος.

Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση απάτης πέραν του 44χρονου, συνελήφθησαν και 42χρονος επιχειρηματίας από τη Λευκωσία, 49χρονος υπόδικος και 45χρονη. Όλοι συνελήφθησαν την Τετάρτη έπειτα από την καταγγελία του 77χρονου, ότι σε διάφορες ημερομηνίες μεταξύ 2021 και 2024, του απέσπασαν πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με την καταγγελία του συνταξιούχου, όλα ξεκίνησαν όταν, μαζί με τον γαμπρό του, πώλησαν δύο ακίνητα στην Πύλα αξίας €3 εκατ. σε εταιρεία, της οποίας διευθυντής είναι ο 42χρονος επιχειρηματίας από τη Λευκωσία, ο οποίος απασχόλησε στο παρελθόν για υποθέσεις πολιτογραφήσεων. Λίγο αργότερα, στην υπόθεση φέρεται να ενεπλάκη και ο 44χρονος επιχειρηματίας από τη Λάρνακα, ο οποίος είναι κατηγορούμενος σε υπόθεση φερόμενου επηρεασμού μάρτυρα για τα επεισόδια της 17ης Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τον συνταξιούχο ο 44χρονος, μαζί με τον 49χρονο υπόδικο, μεταξύ άλλων, τον έπεισαν να γίνει συνεταίρος τους σε πρακτορείο στοιχημάτων και με αυτό τον τρόπο του απέσπασαν το ποσό των €25.000 και έπειτα άλλες €24.000.

Ο υπόδικος, ο οποίος κατηγορείται για την ρίψη πυροβολισμών στο κέντρο της Λάρνακας καθώς και για τους βασανισμούς προσώπων σε παράνομο καζίνο στην Πύλα φέρεται, εξάλλου, να συνεργάστηκε με την 45χρονη και να απέσπασαν πάνω από €150.000 από τον συνταξιούχο. Η γυναίκα φέρεται να παρίστανε την ερωτευμένη με τον 77χρονο και ο 49χρονος να τον πίεζε προκειμένου να της δώσει χρήματα.

Σ’ ό,τι αφορά στον επιχειρηματία από τη Λευκωσία μέχρι τον Ιούνιο του 2022 έδωσε στον 77χρονο €758.000 για την αγορά των ακινήτων. Στην πορεία ο επιχειρηματίας ήθελε ν’ αλλάξει τη συμφωνία και όλοι οι υπόλοιποι ύποπτοι, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, πίεζαν τον 77χρονο να τη δεχθεί και να τον ανάγκασαν να υπογράψει.