Σοκαριστικές εικόνες εγκατάλειψης στην καρδιά της Κάτω Πάφου – Άνθρωποι κοιμούνται σε θάμνους, βανδαλισμοί σε υποδομές και σωροί σκουπιδιών δίπλα σε τουριστικά αξιοθέατα ΚΟΙΝΩΝΙΑ newsroom