Ακινητοποιημένο φορτηγό λόγω μηχανικής βλάβης στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, στην έξοδο Ερήμης.

Προτρέπονται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.