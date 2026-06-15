Ακινητοποιημένο φορτηγό λόγω μηχανικής βλάβης στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, στην έξοδο Ερήμης.
Οδηγοί προσοχή: Ακινητοποιημένο φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου
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