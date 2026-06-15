Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη Δευτέρα τις νότιες Φιλιππίνες, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS).

Ο σεισμός έπληξε τις ακτές του νησιού Μιντανάο σε εστιακό βάθος 112 χιλιομέτρων, ανέφερε η USGS.

Η νέα σεισμική δόνηση σημειώθηκε μια εβδομάδα μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 65 ανθρώπους.

Σημειώνεται ότι πριν από οκτώ μήνες καταγράφηκε η φονικότερη σεισμική δόνηση που βίωσε η χώρα τα τελευταία 12 χρόνια όταν ένας άλλος σεισμός με μικρό εστιακό βάθος, μεγέθους 6,9 βαθμών, έπληξε τα ανοιχτά της νήσου Τσεμπού των κεντρικών Φιλιππίνων σκοτώνοντας 79 ανθρώπους.

cnn.gr