Στις Φιλιππίνες, σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμμιών και αναζήτησης επιζώντων σε κτίρια που κατέρρευσαν, παρά τη βροχή και τις μετασεισμικές δονήσεις, μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε στις αρχές της εβδομάδας το νότιο τμήμα της χώρας και άφησε πίσω του τουλάχιστον 55 νεκρούς, βάσει του νεότερου επίσημου απολογισμού.

Ο σεισμός 7,8 βαθμών σημειώθηκε τη Δευτέρα στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των ακτών του νησιού Μιντανάο, προκαλώντας την κατάρρευση πολλών κτιρίων και κατολισθήσεις σε μεγάλο μέρος του.

Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για 55 νεκρούς, από 46 που είχαν καταμετρηθεί την Τετάρτη, ενώ άλλοι 31 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται, κατά τις τοπικές αρχές.

Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές

Σύμφωνα με τον Ρενέ Πουνσαλάν, υπεύθυνο των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών στην επαρχία Σαρανγκάνι, που υπέστη βαρύ πλήγμα, αν και αρκετοί δρόμοι άνοιξαν, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ελικόπτερα για να διανέμονται τρόφιμα και νερό σε κατοίκους απομονωμένων περιοχών, πολλές από τις οποίες στερούνται ακόμη την ηλεκτροδότηση.

«Οι μετασεισμοί συνεχίζουν να μας επιβραδύνουν και επίσης έβρεξε τη νύχτα, χρειάστηκε έτσι να διακόψουμε για κάποιο χρόνο» τις επιχειρήσεις, είπε.

Αν και οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίζονται, σβήνουν πλέον οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες, προειδοποίησε — εκτός αν συμβεί κάποιο «θαύμα».

Την Τετάρτη ο πρόεδρος Φέρντιναντ Μάρκος ο νεότερος μετέβη στις πληγείσες περιοχές, ειδικά στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, τη μεγαλύτερη στη σεισμοπαθή περιοχή. Επισκέφτηκε σχολείο που υπέστη ζημιές και κέντρο διανομής βοήθειας.

Υποσχέθηκε ότι η κυβέρνησή του θα διαθέσει 100 εκατομμύρια πέσος (1,4 εκατ. ευρώ) για να ανοικοδομηθεί το κτίριο του δημαρχείου.

in.gr