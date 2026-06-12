Ένα σημαντικό κεφάλαιο της σύγχρονης κυπριακής μουσικής δημιουργίας περνά πλέον στην ψηφιακή εποχή. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσίασε το ψηφιοποιημένο αρχείο της ζωής και του έργου του Κύπριου συνθέτη Στέλιου Πισή (1976-2024), καθιστώντας διαθέσιμο στο κοινό ένα πολύτιμο σύνολο τεκμηρίων που αποτυπώνουν την καλλιτεχνική του διαδρομή και τη συμβολή του στην κυπριακή μουσική.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο ΤΕΠΑΚ, σε εκδήλωση που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Stelios Pissis Music Foundation και αποτέλεσε ταυτόχρονα φόρο τιμής στη μνήμη του δημιουργού αλλά και μια υπενθύμιση της σημασίας που έχει η διάσωση και η ψηφιακή διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το ψηφιοποιημένο αρχείο αποτελεί το αποτέλεσμα μιας εκτεταμένης εργασίας που υλοποίησε η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου μέσω του Γραφείου Ψηφιοποίησης και Διαχείρισης Αρχείων. Στόχος του έργου ήταν η διάσωση, τεκμηρίωση και μακροχρόνια διατήρηση του αρχειακού υλικού που άφησε πίσω του ο συνθέτης, προσφέροντας ταυτόχρονα ελεύθερη πρόσβαση σε ερευνητές, μουσικούς, φοιτητές και κάθε ενδιαφερόμενο για την κυπριακή μουσική δημιουργία.

Στο ψηφιακό αποθετήριο περιλαμβάνονται παρτιτούρες, μουσικά χειρόγραφα, στίχοι τραγουδιών, φωτογραφίες, ηχογραφήσεις, μαγνητοσκοπημένες συναυλίες, συνεντεύξεις, δημοσιεύματα και άλλα τεκμήρια που φωτίζουν τόσο την καλλιτεχνική πορεία όσο και την προσωπική διαδρομή του Στέλιου Πισή. Πρόκειται για ένα πολύτιμο σώμα υλικού που μέχρι σήμερα ήταν διάσπαρτο ή δύσκολα προσβάσιμο και το οποίο πλέον συγκεντρώνεται, οργανώνεται και διατίθεται μέσα από μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα.

Η εκδήλωση ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα πανεπιστήμια στη διάσωση πολιτιστικών αρχείων και στη δημιουργία ψηφιακών υποδομών που εξασφαλίζουν τη μετάδοση της γνώσης και της μνήμης στις επόμενες γενιές. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη συστηματικής ψηφιοποίησης αρχειακών συλλογών που συνδέονται με σημαντικές προσωπικότητες της κυπριακής τέχνης και του πολιτισμού.

Το ψηφιοποιημένο αρχείο είναι διαθέσιμο στο κοινό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Athena του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το πρόγραμμα άνοιξε με χαιρετισμούς από τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ, Παναγιώτη Ζαφείρη και τον διευθυντή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, Μάριο Ζέρβα. Ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας ψηφιοποίησης από τη βιβλιοθηκονόμο Γρηγορία Ευριπίδου, η οποία παρουσίασε τις μεθόδους τεκμηρίωσης και οργάνωσης του υλικού, καθώς και τις δυνατότητες πρόσβασης που προσφέρει η νέα ψηφιακή συλλογή.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η ομιλία της μητέρας του συνθέτη και επίτιμης προέδρου του Stelios Pissis Music Foundation, Αγλαΐας Πισή, η οποία αναφέρθηκε στην πορεία και την παρακαταθήκη του γιου της, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη προς όλους όσοι συνέβαλαν στη διατήρηση και ανάδειξη του έργου του.

Το κοινό είχε επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσει σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό με τον ίδιο τον Στέλιο Πισή, προσφέροντας μια πιο προσωπική και ανθρώπινη διάσταση στην εκδήλωση. Παράλληλα, στον χώρο του Πανεπιστημίου φιλοξενήθηκε έκθεση φωτογραφικού υλικού από τη συλλογή του συνθέτη, η οποία αποτύπωνε στιγμές από τη ζωή, τις συνεργασίες και τη δημιουργική του πορεία.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα αφιερωμένο στο έργο του συνθέτη, με τη συμμετοχή των Δημήτρη Φανή, Κώστα Κακογιάννη και Σοφίας Πατσαλίδου, καθώς και της Χορωδίας Άρης Λεμεσού υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Σόλωνα Κλαδά.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το αρχείο του Στέλιου Πισή εντάσσεται πλέον στις σημαντικές ψηφιακές συλλογές που διαφυλάσσουν τη σύγχρονη πολιτιστική μνήμη της Κύπρου, προσφέροντας ένα πολύτιμο εργαλείο μελέτης για τη μουσική έρευνα αλλά και μια ανοιχτή πύλη γνωριμίας του κοινού με το έργο ενός δημιουργού που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην κυπριακή μουσική.