Η Νορβηγία επιστρέφει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 1998 και προετοιμάζεται μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, με ιδιαίτερη έμφαση στη διατροφή των διεθνών της.

Οι διεθνείς της Νορβηγίας βρίσκονται ήδη στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ του 2026 και συνεχίζουν την προετοιμασία τους μέσα από φιλικές αναμετρήσεις, ενόψει της πρεμιέρας τους την Τετάρτη 16 Ιουνίου απέναντι στο Ιράκ, στο «Gillette Stadium» του Φόξμπορο.

Η αποστολή επενδύει στην φυσική κατάσταση των παικτών αλλά και στην διατροφή τους γιαυτό μεταφέρουν τις περισσότερες πρώτες ύλες του μενού των αθλητών κατευθείαν από την Νορβηγία.

Στόχος είναι να επιτραπεί στους παίκτες να διατηρήσουν τις υγιεινές διατροφικές τους συνήθειες όσο βρίσκονται μακριά από το σπίτι – και συγκεκριμένα στο Γκρίνσμπορο της Βόρειας Καρολίνας.

Ψάρια, τυρί και σεφ από την Νορβηγία

Ετσι, μεταξύ των προϊόντων που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι περίπου:

300 κιλά ψάρια , κυρίως σολομός και άλλες τοπικές σπεσιαλιτέ, καθώς και

116 κιλά brunost , το παραδοσιακό νορβηγικό τυρί με το χαρακτηριστικό σκούρο χρώμα του.

Τα πορτοκάλια είναι επίσης απαραίτητα: πάνω από 6.000 φρούτα προορίζονται για την παρασκευή περίπου 15 λίτρων φρέσκου χυμού την ημέρα .

Norway didn’t just send its players to the World Cup… it also brought its entire kitchen with them. 🇳🇴😅



The Norwegian squad arrived at the tournament carrying:



🐟 300 kg of fish

🧀 116 kg of cheese

🍊 6,000 oranges



They also included chefs and key figures from Norwegian… pic.twitter.com/rRRvA4XrwY June 10, 2026

Το μενού έχουν αναλάβει 3 ειδικευμένοι σεφ – που ακολουθούν την εθνική ομάδα από τη δεκαετία του 1990 και ταξίδεψαν μαζί με την αποστολή από τη Νορβηγία – και οι οποίοι ετοιμάζουν περίπου γεύματα για 60 ανθρώπους σε καθημερινή βάση.

Στο μενού θα συμπεριλαμβάνεται και κοτόπουλο, μοσχάρι, πάστα, ρύζι, πατάτες ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ενυδάτωση, μια κρίσιμη πτυχή δεδομένου ότι στην πόλη που μένουν οι Νορβηγοί αναμένονται θερμοκρασίες άνω των 34 βαθμών Κελσίου κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

iefimerida.gr