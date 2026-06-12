Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 η 1η Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Συμπλέγματος Επιχειρήσεων Άμυνας και Διαστήματος, το οποίο ανήκει πλέον στη δύναμη του ΚΕΒΕ.

Το Σύμπλεγμα, γνωστό και ως Cyprus Defence and Space Industry Cluster, λειτουργούσε από το 2019 υπό την αιγίδα του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας και προχώρησε στην αυτονόμησή του, με στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός ταχέως αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος κυπριακών επιχειρήσεων.

Η νέα δομή φιλοδοξεί να ενισχύσει την οργανωμένη εκπροσώπηση και συνεργασία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και του Διαστήματος, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχετικοί κλάδοι αποκτούν αυξανόμενη σημασία για την κυπριακή οικονομία και την τεχνολογική ανάπτυξη.

Στην 1η Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 30 εταιρείες μέλη. Κατά τη διάρκεια των εργασιών έγινε σύντομη αναδρομή στο ιστορικό του ΚΣΕΕΚ, στη δημιουργία του Συμπλέγματος και στα βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την ανάπτυξη του τομέα στην Κύπρο.

Ακολούθως, παρουσιάστηκαν η οργάνωση και η δομή του Συμπλέγματος, το όραμα και η αποστολή του, καθώς και οι στρατηγικοί στόχοι που έχουν τεθεί για την επόμενη περίοδο.

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τα επόμενα βήματα και τις προγραμματισμένες ενέργειες του Συμπλέγματος. Οι ενέργειες αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, την εγγραφή νέων μελών και τη διεξαγωγή της 1ης Εκλογικής Συνέλευσης, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο.

Το ΚΕΒΕ καλωσορίζει το Κυπριακό Σύμπλεγμα Επιχειρήσεων Άμυνας και Διαστήματος και καλεί όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους τομείς να υποβάλουν αίτηση εγγραφής.

Στόχος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας, της εξωστρέφειας και της οργανωμένης εκπροσώπησης της κυπριακής αμυντικής, διαστημικής και τεχνολογικής βιομηχανίας.