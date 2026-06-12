Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) πραγματοποιεί την 65η Ετήσια Γενική Συνέλευσή του την Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, σε μια χρονιά-ορόσημο για τον Σύνδεσμο, καθώς συμπληρώνονται 65 χρόνια από την ίδρυσή του και τη διαχρονική συμβολή του στην ανάπτυξη του επαγγέλματος και της κυπριακής οικονομίας.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση αποτελεί το σημαντικότερο θεσμικό γεγονός του ΣΕΛΚ και αναμένεται να συγκεντρώσει εκπροσώπους της πολιτείας, της επιχειρηματικής κοινότητας, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και μέλη του Συνδέσμου από ολόκληρη την Κύπρο.

Ένα ορόσημο για τον ΣΕΛΚ και το επάγγελμα

Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία το επάγγελμα καλείται να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούν ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η τεχνητή νοημοσύνη, η βιωσιμότητα και οι αυξανόμενες κανονιστικές απαιτήσεις του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Οι εργασίες της Συνέλευσης θα αρχίσουν στις 4:45 μ.μ. με το καταστατικό μέρος, κατά το οποίο τα μέλη θα εξετάσουν και θα κληθούν να εγκρίνουν την έκθεση διαχείρισης και τις οικονομικές καταστάσεις του Συνδέσμου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και άλλα θέματα που αφορούν τη λειτουργία και τη διακυβέρνηση του Συνδέσμου.

Τι περιλαμβάνει το τελετουργικό μέρος

Το τελετουργικό μέρος θα ακολουθήσει στις 6:30 μ.μ., κατά τη διάρκεια του οποίου χαιρετισμό εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας θα απευθύνει ο Υπουργός Οικονομικών κ. Μάκης Κεραυνός, ενώ ομιλίες θα πραγματοποιήσουν ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ, κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου, και ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΛΚ, κ. Ανδρέας Παπαδάτος.

«Η συμπλήρωση 65 χρόνων από την ίδρυση του ΣΕΛΚ αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το επάγγελμα και για τον ρόλο που διαδραματίζει στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Τιμούμε την πορεία και την προσφορά όσων συνέβαλαν στην οικοδόμηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου θεσμού, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε να επενδύουμε στην καινοτομία, τη γνώση και τη διαρκή αναβάθμιση του επαγγέλματος, ώστε να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις προκλήσεις του μέλλοντος», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ, κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου.

Τιμητική βράβευση του Κυριάκου Ιορδάνου

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο ΣΕΛΚ θα τιμήσει τον τέως Γενικό Διευθυντή του, κ. Κυριάκο Ιορδάνου, για τη μακρόχρονη και πολύτιμη προσφορά του στον Σύνδεσμο και στο επάγγελμα, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην εξέλιξη και ενδυνάμωση του θεσμού.

Με το βλέμμα στο μέλλον

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση αναμένεται να αποτελέσει όχι μόνο μια ευκαιρία απολογισμού της πορείας του Συνδέσμου, αλλά και σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των στρατηγικών προτεραιοτήτων που θα διαμορφώσουν το μέλλον του επαγγέλματος στην Κύπρο.

Οι εργασίες της Συνέλευσης θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω των επίσημων λογαριασμών του ΣΕΛΚ στο Facebook και στο YouTube, δίνοντας τη δυνατότητα ευρύτερης παρακολούθησης από τα μέλη και το κοινό.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης θα ακολουθήσει δεξίωση.

Σχετικά με τον ΣΕΛΚ

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) είναι ο αναγνωρισμένος επαγγελματικός φορέας των λογιστών και ελεγκτών στην Κύπρο. Εδώ και 65 χρόνια προάγει τα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματισμού, δεοντολογίας και τεχνικής κατάρτισης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαφάνεια, τη χρηστή διακυβέρνηση, την εμπιστοσύνη στις αγορές και τη βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.