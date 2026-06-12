Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση απαγωγής άντρα ηλικίας 22 ετών, κατοίκου Λάρνακας, μετά από καταγγελία που υπέβαλε συγκάτοικος του, λίγο πριν τη 1.00 τα ξημερώματα σήμερα.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο 22χρονος, αλλοδαπός, φοιτητής, αναχώρησε από την οικία του γύρω στις 6.30 το απόγευμα χθες, για να μεταβεί για πρώτη μέρα, για εργασία, σε εργοστάσιο σε άγνωστη τοποθεσία.

Αργότερα χθες το βράδυ, ο πατέρας του 22χρονου, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό, έλαβε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο του πρόσωπο, καθώς και τηλεφωνικά μηνύματα, μέσω των οποίων καλείτο να καταβάλει χρηματικό ποσό, ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του 22χρονου.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.