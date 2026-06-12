Ο άνθρωπος κλειδί του δικτύου της Χαμάς στην Κύπρο φέρεται να ήταν ο 32χρονος Παλαιστίνιος, που βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια με τη γυναίκα και το παιδί του στη χώρα μας. Ο κατηγορούμενος ομολόγησε πως στρατολογήθηκε από μέλος της Χαμάς, πως λάμβανε οδηγίες για αγορά υλικών για την κατασκευή εκρηκτικών και πως φωτογράφιζε στόχους στην Κύπρο. Όταν προμηθεύτηκε με μεγάλο όγκο χημικών και εξοπλισμού, έφτασε παράνομα στην Κύπρο ο 38χρονος Παλαιστίνιος, που είναι καθηγητής φυσικής, με σκοπό, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο 32χρονος, να φτιάξει τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Τα σχέδια τους, ωστόσο, έμειναν ανεφάρμοστα όταν οι κυπριακές Αρχές έλαβαν σχετική πληροφορία και τους συνέλαβαν στις 21 Μαΐου, σε περιοχή κοντά στο Πεντάκωμο.

Έκτοτε άρχισε να ξετυλίγεται μια σοβαρότατη υπόθεση, για την οποία συνελήφθη και ο 54χρονος, Παλαιστίνιος με κυπριακή υπηκοότητα, ο οποίος, όπως αποκάλυψε στον «Φ» ο συνάδελφος Φάνης Μακρίδης, έχει τέσσερα παιδιά σε σώματα ασφαλείας της Δημοκρατίας. Ο 54χρονος φέρεται να έλαβε κάποια πακέτα με επικίνδυνες ουσίες για λογαριασμό του 32χρονου και αρνείται οποιαδήποτε ανάμιξη στην υπόθεση. Για την υπόθεση αρχικά είχε συλληφθεί και ο αδελφός του, ο οποίος τελικά αφέθηκε ελεύθερος, αφού δεν προέκυψε τίποτα εναντίον του.

Όπως είναι γνωστό ο 32χρονος συνδέθηκε και με τα δύο σπίτια, αυτό στην Ακτή του Κυβερνήτη και αυτό στις Καμάρες Λάρνακας, στα οποία βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών και εξοπλισμού (ανάμεσά τους και δοσομετρητές) κατασκευής εκρηκτικών. Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του «Φ», συνδέθηκε ωστόσο και με ένα τρίτο σπίτι στο Κολόσσι, στο οποίο διαπιστώθηκε πως απέστειλε πακέτα το πρόσωπο που τον στρατολόγησε.

Ο 32χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι το μέλος της Χαμάς, που διαμένει στη Μαλαισία, τον προσέγγισε και του πρότεινε να τον βοηθήσει οικονομικά. Φέρεται να μετέβη, μάλιστα, τέσσερις φορές στο εξωτερικό όπου έλαβε οδηγίες για αγορά αντικειμένων και ουσιών με στόχο την κατασκευή εκρηκτικών. Ένα από αυτά τα ταξίδια ήταν στη Μαλαισία και ένα άλλο στη Κωνσταντινούπολη και βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών. Ο 32χρονος φαίνεται πως παραδέχθηκε πως ο Παλαιστίνιος του ζήτησε να βγάλει και συγκεκριμένες φωτογραφίες από διάφορα σημεία στην Κύπρο και πως του είπε πως θα του απέστελλε μηνιαίο μισθό για τις υπηρεσίες του. Ακολούθως, όπως φέρεται να ομολόγησε ο 32χρονος, στην Κύπρο έφτασε ο 38χρονος, επειδή ήξερε να φτιάχνει εκρηκτικά.

0 38χρονος καθηγητής φυσικής, που διέμενε στο σπίτι στην Ακτή του Κυβερνήτη, διαπιστώθηκε πως εισήλθε στις ελεύθερες περιοχές, μέσω κατεχομένων, λίγες ημέρες προηγουμένως και πως ζούσε στη Μαλαισία με την οικογένειά του. Αρνήθηκε κάθε ανάμιξη στην υπόθεση και ισχυρίστηκε πως ήρθε στην Κύπρο για να ζητήσει άσυλο. Είπε πως είχε γνωρίσει στη Μαλαισία τον 32χρονο πριν από δύο χρόνια και πως ο τελευταίος θα τον φιλοξενούσε. Παρά τους ισχυρισμούς του, ο κατηγορούμενος φέρεται να κατονομάστηκε και από τον 37χρονο που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, ο οποίος φέρεται να ετοίμαζε τρομοκρατικά κτυπήματα σε ελληνικό έδαφος. Συγκεκριμένα ο 37χρονος ισχυρίστηκε πως μαζί με τον καθηγητή φυσικής εκπαιδεύτηκαν στην κατασκευή εκρηκτικών σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία.

Οι τρεις Παλαιστίνιοι οδηγήθηκαν χθες, υπό δρακόντεια μέτρα ασφάλειας, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία παραπέμφθηκαν σε απευθείας δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου που θα συνεδριάσει στις 6 Αυγούστου. Ο 54χρονος έφερε ένσταση στην κράτησή του και το δικαστήριο επεφύλαξε την απόφασή του για σήμερα. Οι άλλοι δύο συλληφθέντες δεν έφεραν ένσταση στην κράτησή τους.

Τη σοβαρότητα της υπόθεσης καταδεικνύει και το βαρύτατο κατηγορητήριο. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για τρομοκρατία, συνωμοσία για φόνο, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.