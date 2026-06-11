Ξεκάθαρη εικόνα για τα σχέδια των συλληφθέντων για την τρομοκρατία θεωρούν που έχουν οι Αρχές, που πιστεύουν πως απέτρεψαν τρομοκρατικά κτυπήματα στην Κύπρο. Όπως έγραψε σε προηγούμενο ρεπορτάζ το philenews τρία πρόσωπα 32,38 και 54 χρόνων οδηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα (11/6) υπό δρακόντεια μέτρα ασφάλειας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και παραπέμφθηκαν σε απευθείας δίκη στο Κακουργιοδικείο που θα ξεκινήσει στις 6 Αυγούστου. Η διαδικασία έγινε κεκλεισμένων των θυρών και σύμφωνα με πληροφορίες ο 54χρονος έφερε ένσταση στην κράτησή του, με το δικαστήριο να επιφυλάσσει την απόφασή του για αύριο το πρωί στις 10:00.

Σημειώνεται πως αρχικά είχε συλληφθεί και ο 57χρονος αδελφός του 54χρονου και τελικά αφέθηκε ελεύθερος αφού εναντίον του οποίου δεν προέκυψε οτιδήποτε. Οι άλλοι δύο δεν έφεραν ένσταση στην κράτησή τους. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρότατες κατηγορίες μεταξύ άλλων για τρομοκρατία, συνωμοσία για φόνο, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στις 21 Μαΐου όταν συνελήφθησαν ο 32χρονος και ο 38χρονος σε περιοχή της Λεμεσού. 0 38χρονος διαπιστώθηκε πως διέμενε παράνομα στην Κύπρο και πως εισήλθε στις ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα λίγες ημέρες προηγουμένως.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι στην Ακτή του Κυβερνήτη και στο διαμέρισμα στις Καμάρες Λάρνακας, που συνδέονται με τον 32χρονο και διαπιστώθηκε πως σε αυτά υπήρχαν επικίνδυνες ουσίες, καθώς και συγκεκριμένος εξοπλισμός. Όπως διαπιστώθηκε επρόκειτο για χημικά και εξοπλισμό που είναι συμβατά με την κατασκευή εκρηκτικών. Έπειτα από πληροφορίες συνελήφθη μια εβδομάδα αργότερα σε κοινότητα της Λάρνακας και ο 54χρονος, ο οποίος φέρεται να παρέλαβε πακέτο για λογαριασμό ενός από τους υπόλοιπους υπόπτους. Στην κατάθεσή του ο 32χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι τον προσέγγισε Παλαιστίνιος, ο οποίος διαμένει στη Μαλαισία και του πρότεινε να τον βοηθήσει οικονομικά. Φέρεται να μετέβη, μάλιστα, 4 φορές στο εξωτερικό όπου έλαβε οδηγίες για αγορά αντικειμένων και ουσιών με στόχο την κατασκευή εκρηκτικών. Επιπρόσθετα, σύμφωνα πάντα με την ομολογία του, ο Παλαιστίνιος, που καταζητείται, του ζήτησε να βγάλει συγκεκριμένες φωτογραφίες από διάφορα σημεία στην Κύπρο και του είπε πως είναι μέλος της Χαμάς.

Ο εν λόγω Παλαιστίνιος φέρεται, μάλιστα, να είπε πως θα του απέστελλε μηνιαίο μισθό και ακολούθως να έστειλε στην Κύπρο τον 38χρονο, επειδή ήξερε να φτιάχνει τα εκρηκτικά. Ο 32χρονος φέρεται να υπέδειξε και τα καταστήματα στην Κύπρο από τα οποία αγόρασε τα υλικά που εντοπίστηκαν στις δύο οικίες. Ο 38χρονος διαπιστώθηκε πως ζει στη Μαλαισία με την οικογένειά του και πως είναι καθηγητής φυσικής. Ισχυρίστηκε πως ήρθε στην Κύπρο για να ζητήσει άσυλο και δήλωσε άγνοια για τα υλικά. Είπε πως είχε γνωρίσει στη Μαλαισία τον 32χρονο πριν από 2 χρόνια και πως ο τελευταίος θα τον φιλοξενούσε. Ο τρίτος κατηγορούμενος φέρεται να υποστηρίζει πως δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται πως βρίσκεται εδώ και 40 χρόνια στην Κύπρο, κατέχει κυπριακή υπηκοότητα και 4 από τα παιδιά του υπηρετούν σε σώματα ασφαλείας (Αστυνομία και Εθνική Φρουρά).