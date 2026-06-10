Οδεύουν προς ολοκλήρωση οι έρευνες της Αστυνομίας αναφορικά με την υπόθεση σύλληψης τεσσάρων Παλαιστινίων, 32, 38, 54 και 57 χρόνων για τρομοκρατία, η οποία έλαβε διεθνείς διαστάσεις, μετά και τη σύλληψη 37χρονου στην Κρήτη το περασμένο Σάββατο.

Αύριο οι 4 συλληφθέντες της Κύπρου θα οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία, αναμένεται να παραπεμφθούν σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου.

Ο 32χρονος και ο 38χρονος, που θεωρούνται πυρήνες της Χαμάς και φέρονται να ετοίμαζαν τρομοκρατικά χτυπήματα σε ισραηλινούς στόχους στην Κύπρο, αναμένεται να αντιμετωπίσουν βαρύτερες κατηγορίες, με δεδομένο πως ο 54χρονος και ο 57χρονος δεν συνδέθηκαν απευθείας με τα υλικά κατασκευής εκρηκτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», κομβικό ρόλο στη σοβαρότατη αυτή υπόθεση έχει ο 38χρονος, ο οποίος έφτασε παράνομα (εκτιμάται από τα κατεχόμενα) μόλις τους τελευταίους μήνες στην Κύπρο, όπως πιστεύεται για να κατασκευάσει τα εκρηκτικά και να δώσει οδηγίες για τους στόχους.

Ο 38χρονος θεωρείται πρόσωπο-κλειδί και στην υπόθεση σύλληψης του 37χρονου στην Ελλάδα, ο οποίος ομολόγησε πως οι δύο τους τον Αύγουστο του 2025 βρίσκονταν μαζί σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία και εκπαιδεύτηκαν στην κατασκευή εκρηκτικών. Όπως μετέδωσαν χθες Ελληνικά ΜΜΕ, μάλιστα, ο 37χρονος ισχυρίστηκε πως ο 38χρονος που κρατείται στην Κύπρο τον χρηματοδότησε.

Τόσο οι Αρχές της Κύπρου, όσο και αυτές της Ελλάδας έχουν γνώση για τουλάχιστον ακόμη ένα κοινό πρόσωπο στις δύο υποθέσεις, που φαίνεται πως είχε ακόμη πιο καίριο ρόλο σ’ αυτό που χαρακτηρίστηκε διεθνώς ως «ευρωπαϊκό δίκτυο» της Χαμάς.

Αυτό το πρόσωπο φαίνεται πως είχε παρουσία σε μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα, οι Αρχές της οποίας έχουν ενημερωθεί σχετικά. «Υπάρχει συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών με τις Αρχές πολλών χωρών, όπως συμβαίνει σε όλες τις αντίστοιχες υποθέσεις», ανέφερε στην εφημερίδα μας αρμόδια πηγή, σημειώνοντας πως όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν πως αποτράπηκαν τρομοκρατικά χτυπήματα σε κυπριακό έδαφος.

Αυτό που παραμένει γρίφος είναι το επίπεδο της εμπλοκής του 54χρονου και του 57χρονου, με κυπριακή υπηκοότητα, οι οποίοι βρίσκονται από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 στη χώρα μας, χωρίς να έχουν απασχολήσει με τη δράση τους. Σύμφωνα με την Αστυνομία δε, δεν φαίνεται να έχει εμπλοκή ο γιος του ενός, ο οποίος όπως αποκάλυψε το philenews, υπηρετεί στη Δύναμη σε τμήμα που σχετίζεται με θέματα αλλοδαπών.

Πιο ξεκάθαρος για την Αστυνομία είναι ο ρόλος του 32χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος διαμένει τα τελευταία χρόνια με τη γυναίκα και το παιδί του στην Κύπρο. Ο ύποπτος συνδέθηκε και με τα δύο σπίτια στην Ακτή του Κυβερνήτη και τις Καμάρες Λάρνακας, στα οποία εντοπίστηκαν χημικά, ανάμεσά τους και νιτρική αμμωνία. Όπως διαπιστώθηκε προμηθεύτηκε κάποια από αυτά τα υλικά από την κυπριακή αγορά.

Στην υπόθεση αναφέρθηκε λακωνικά χθες και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος ρωτήθηκε σχετικά. «Καμία απολύτως δημόσια δήλωση που αφορά τη δημόσια ασφάλεια της χώρας. Το μόνο που θέλω να αναφέρω είναι ότι όλες οι Υπηρεσίες του κράτους εργάζονται καθημερινά χωρίς να γίνεται θέμα στον δημόσιο διάλογο για να προστατέψουν τους Κύπριους πολίτες. Η ασφάλεια του τόπου, η ασφάλεια σε όλους τους τομείς είναι ύψιστη προτεραιότητα», σημείωσε, προσθέτοντας πως «υπάρχουν κάθε μέρα σχεδόν θέματα, τα οποία διαχειριζόμαστε χωρίς να βλέπουν το φως της δημοσιότητας».