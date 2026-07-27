Δώδεκα συλλήψεις πραγματοποίησε η Αστυνομία στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη δώδεκα προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, κλοπή, παράνομη είσοδος σε περιουσία, παράνομη κατοχή περιουσίας, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, καθώς και για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 583 οχήματα και ελέγχθηκαν 822 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 69 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν έντεκα καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 316 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και δώδεκα διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, οι 115 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και οι δέκα καταγγελίες αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Επίσης προέκυψε μία υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, μετά από προκαταρκτικό έλεγχο νάρκοτεστ. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 151 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγινε ένας έλεγχος οδηγού.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.