Η κατανάλωση ακόμη και μικρής ποσότητας αλκοόλ φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο BMJ Evidence Based Medicine. Αντίθετα με προηγούμενες έρευνες, δεν διαπιστώθηκε καμία προστατευτική δράση από τη μέτρια κατανάλωση.

Η συνδυασμένη παρατηρησιακή και γενετική μελέτη έδειξε ότι ο κίνδυνος μεγαλώνει όσο αυξάνεται η κατανάλωση. Ενδεικτικά, τρία ποτά την εβδομάδα συνδέονται με 15% υψηλότερο κίνδυνο σε σχέση με ένα ποτό την εβδομάδα.

Παράλληλα, οι ασθενείς που διαγνώστηκαν με άνοια συνήθως περιόριζαν το αλκοόλ τα χρόνια πριν από τη διάγνωση, κάτι που – σύμφωνα με τους ερευνητές – μπορεί να εξηγεί γιατί παλαιότερες μελέτες απέδωσαν στο αλκοόλ ψευδώς «προστατευτικές» ιδιότητες.

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα από δύο μεγάλες βάσεις: το US Million Veteran Program και τη UK Biobank, με περίπου 550.000 συμμετέχοντες, ηλικίας 56–72 ετών. Η παρακολούθηση διήρκεσε κατά μέσο όρο 4 έτη στις ΗΠΑ και 12 στη Βρετανία, έως τη διάγνωση άνοιας, τον θάνατο ή τη λήξη της μελέτης.

