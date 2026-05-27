Οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, επιβεβαίωσαν σήμερα ότι διοικητής τους σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή το βράδυ της Τρίτης, σε συνοικία της Πόλης της Γάζας.

Ο Μοχάμεντ Όντα – «ένας από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023», όπως υπογράμμισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου – βρήκε τον θάνατο μαζί με τη σύζυγό του και δύο γιους του, σύμφωνα με ανακοίνωση της Χαμάς.

Σημειώνεται ότι ο Οντέχ είχε αναλάβει επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς την προηγούμενη εβδομάδα, μετά τη δολοφονία του Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ, και προηγουμένως είχε υπηρετήσει ως επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της οργάνωσης.

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή τους οι IDF υπογράμμισαν ότι ο Οντέχ είχε κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και τον συντονισμό της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και αργότερα καθοδηγούσε επιθέσεις και επιχειρήσεις πληροφοριών κατά των ισραηλινών στρατευμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου. Οι υπηρεσίες ασφαλείας χαρακτηρίζουν τον Οντέχ ως έναν από τους τελευταίους υψηλόβαθμους στρατιωτικούς διοικητές της Χαμάς που συμμετείχαν στην οργάνωση της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, σημειώνοντας ότι ο θάνατός του αποτελεί «σημαντικό πλήγμα» στις προσπάθειες της οργάνωσης να ανασυγκροτηθεί.

Και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, επιβεβαίωσε από την πλευρά του τον θάνατο του Οντέχ, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ προχωράει στον στόχο του για «εθελοντική μετανάστευση» από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο τέταρτος διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα εξαλείφθηκε χθες και πήγε να συναντήσει τους συντρόφους του στα βάθη της κόλασης», ανέφερε ο Κατς σε ανάρτηση στο X.