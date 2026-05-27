Άμεση ήταν η αντίδραση του Υφυπουργού Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας σε σχέση με το χθεσινό επεισόδιο σε βάρος Ισραηλινών από δύο Σύρους στο κέντρο της Λευκωσίας.

Με οδηγίες του Νικόλα Ιωαννίδη αφαιρείται άμεσα το καθεστώς ασύλου από τους δύο δράστες, οι οποίοι είχαν επιτεθεί εναντίον τριών Ισραηλινών στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας.

Ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, κληθείς από το philenews να σχολιάσει το επεισόδιο, επανέλαβε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν γίνονται ανεκτές και ότι η πολιτική της Κυβέρνησης σε τέτοιου είδους περιστατικά είναι αυστηρότατη.

«Όσοι αλλοδαποί δεν σέβονται τη χώρα που τους φιλοξενεί, επιδεικνύοντας παραβατική συμπεριφορά, θα έχουν συνέπειες και θα τους αφαιρείται το καθεστώς ασύλου», τόνισε ο κ. Ιωαννίδης.

Η επίθεση και ο τραυματισμός των τριών Ισραηλινών στο κέντρο της Λευκωσίας σημειώθηκαν χθες, μέρα μεσημέρι και σε κοινή θέα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, οι τρεις Ισραηλινοί κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν επίθεση ενώ βρίσκονταν στην εντός των τειχών πόλη από δύο πρόσωπα. Μάλιστα, ο ένας εκ των Ισραηλινών φαίνεται να τραυματίστηκε στο αυτί.

Πλέον, θα κινηθούν όλες οι διαδικασίες ώστε να αφαιρεθεί από τους δύο το καθεστώς που διατηρούσαν μέχρι σήμερα, ενώ θα προωθηθούν και οι διαδικασίες επαναπατρισμού τους στη χώρα καταγωγής τους.