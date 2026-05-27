Οι ΗΠΑ παρέδωσαν στο Ισραήλ το πρώτο από τουλάχιστον έξι (μπορεί να φτάσουν και τα οκτώ), αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού KC-46 για μελλοντικές πιθανές επιθέσεις στο Ιράν και άλλους απομακρυσμένους στόχους, ανακοίνωσε η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IDF).

Το KC-46 μπορεί να μεταφέρει έως 15% περισσότερο καύσιμο και να διπλασιάσει τη χωρητικότητα ανεφοδιασμού ανά πτήση σε σχέση με τον προκάτοχό του, το αεροσκάφος «Raam». Σύμφωνα με αξιωματικό των IDF, εάν το KC-46 είχε βρεθεί στα χέρια της ισραηλινής αεροπορίας κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου με το Ιράν, θα είχε αυξήσει σημαντικά τις δυνατότητες ανεφοδιασμού και πτήσεων των μαχητικών που επιχειρούσαν σε ιρανικούς στόχους.

מטוס תדלוק ראשון מסוגו בחיל האוויר נקלט בטייסת התדלוק החדשה – ״גדעון״



הרמטכ"ל בטקס הקליטה: "בניין הרשע של משטר האייתולות נסדק באופן ניכר ועתידו ויציבותו – לוטים בערפל. מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הוסגה שנים לאחור; כלכלתו קורסת ואזרחיו עוד טרם… pic.twitter.com/PJkoRHqp0C May 27, 2026

Σύμφωνα με την ενημέρωση των IDF, το αεροσκάφος δίνει στην αεροπορία μεγαλύτερη ευχέρεια να κινείται και να πλήττει οποιονδήποτε στόχο στη Μέση Ανατολή, ενώ παρά μικρές τεχνικές ρυθμίσεις που απομένουν να γίνουν, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία άμεσα.

Το KC-46, που θα ονομάζεται «Gideon» στην ισραηλινή αεροπορία, πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση στις ΗΠΑ στις αρχές Μαϊου και αναμενόταν να παραδοθεί εντός περίπου ενός μήνα.

Στρατηγική σημασία για το Ισραήλ

Η παράδοση θεωρείται «game-changer», όπως λένε Ισραηλινοί, καθώς παρέχει στην Πολεμική Αεροπορία της χώρας μεγαλύτερη ανεξαρτησία για πιθανές επιθέσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος, των Χούθι της Υεμένης ή άλλων απομακρυσμένων αντιπάλων, ακόμη και αν μια μελλοντική αμερικανική διοίκηση δεν επιθυμεί να συμμετάσχει.

Το KC-46 ενισχύει σημαντικά τα F-35, F-16, F-15 και άλλα αεροσκάφη του Ισραήλ στον τομέα του ανεφοδιασμού, καθώς μπορεί να ανεφοδιάσει περίπου 12 αεροσκάφη ανά πτήση, πετά μέχρι 16 ώρες συνεχόμενα ή έως 24 ώρες με ενδιάμεσο ανεφοδιασμό, διαθέτει προηγμένα συστήματα αεροπλοΐας και διαφανές πιλοτήριο για καλύτερη ορατότητα. Δεν μπορεί να ανεφοδιάσει drones.

Επιπλέον, μπορεί να μεταφέρει περίπου 110 στρατιώτες και να υποστηρίξει 22 διαφορετικές καταστάσεις ιατρικής διάσωσης. Είναι εξοπλισμένο με κουζίνα, φούρνο, μπάνιο και σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας για καλύτερη λειτουργικότητα.

«Εμφανείς οι ρωγμές στο ιρανικό καθεστώς»

Κατά την παρουσίαση του αεροσκάφους στη βάση Νεμπατίμ, ο αρχηγός του στρατού επισήμανε τα πλήγματα που έχει πετύχει το Ισραήλ κατά του Ιράν. «Η σατανική δομή του καθεστώτος των Αγιατολάχ έχει παρουσιάσει εμφανή ρωγμές, ενώ το μέλλον και η σταθερότητά του καλύπτονται από ομίχλη», δήλωσε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ. «Οι ηγέτες του υφίστανται διώξεις, το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών του δυνατοτήτων έχει καταστραφεί, το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει υποστεί καθυστέρηση ετών· η οικονομία του καταρρέει και οι πολίτες του δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει το μέγεθος της καταστροφής στην οποία τους οδήγησαν οι εξτρεμιστές ηγέτες τους».

