Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η Τεχεράνη έχει στην κατοχή της προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει εντός ενός μήνα τη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα, ενώ οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή γύρω από το Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Η διαχείριση και η χάραξη των διαδρομών της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Το ίδιο προσχέδιο προβλέπει ότι τα πολεμικά πλοία δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία, ενώ εφόσον επιτευχθεί τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, αυτή θα εγκριθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση σημείωσε ακόμη ότι το «πλαίσιο μνημονίου της Ισλαμαμπάντ» δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και ότι η Τεχεράνη δεν θα προχωρήσει σε κανένα βήμα χωρίς «απτή επαλήθευση».



