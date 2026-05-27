Η πριγκίπισσα Diana είχε μοιραστεί μερικές απρόσμενες σκέψεις για τη ζωή της ως νιόπαντρη με τον τότε μέλλοντα βασιλιά Κάρολο σε μια προσωπική επιστολή προς φίλη της, η οποία σύντομα πρόκειται να δημοπρατηθεί.

Στις 8 Μαΐου, ο οίκος δημοπρασιών Gorringe’s ανακοίνωσε την επερχόμενη πώληση μιας σειράς σπάνιων αντικειμένων που σχετίζονται με την αείμνηστη πριγκίπισσα της Ουαλίας, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, σε ηλικία 36 ετών.

Η συλλογή προέρχεται από την Katherine Hanbury, παιδική φίλη της πριγκίπισσας Diana, με την οποία είχαν φοιτήσει μαζί στο σχολείο West Heath Girls’ School από το 1973 έως το 1977.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που θα δημοπρατηθούν στις 7 Ιουλίου βρίσκεται και η λεγόμενη «Honeymoon Letter», μια επιστολή στην οποία η νεοσύστατη τότε πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιραζόταν μια διαφορετική εικόνα της ζωής της μετά τον γάμο της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, πλέον Βασιλιά της Βρετανίας, τον Ιούλιο του 1981.

«Περάσαμε έναν υπέροχο μήνα του μέλιτος με ατελείωτη λιακάδα και, ευτυχώς, ήρεμη θάλασσα… τώρα βρισκόμαστε στη Σκωτία μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, κάτι που είναι πραγματική απόλαυση για εμάς. Λατρεύω να βρίσκομαι όλη μέρα έξω και μισώ το Λονδίνο!», έγραφε η πριγκίπισσα Diana, σύμφωνα με τη The Telegraph.

«Είναι υπέροχο να είσαι παντρεμένη. Νομίζω ότι μπορώ να το πω με σιγουριά μετά από δύο μήνες…!», συνέχιζε στην επιστολή.

Σε άλλο σημείο, η τότε 20χρονη Diana άφηνε να εννοηθεί ότι προσπαθούσε ακόμη να προσαρμοστεί στη ζωή μέσα στη βασιλική οικογένεια, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είναι σαν να παίζεις με μεγάλους!».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου Gorringe’s, η τριών σελίδων επιστολή έχει ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου 1981 και γράφτηκε κατά τη διάρκεια της παραμονής του ζευγαριού στο Balmoral της Σκωτίας. Το σχόλιό της ότι αγαπούσε τη ζωή στην εξοχή και αντιπαθούσε το Λονδίνο θεωρείται ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς αργότερα η διαφορετική στάση της απέναντι στην επαρχία φέρεται να αποτέλεσε ένα από τα σημεία τριβής με τον βασιλιά Κάρολο.

Μετά τον γάμο τους στον καθεδρικό ναό St. Paul’s στις 29 Ιουλίου 1981, έναν γάμο που χαρακτηρίστηκε τότε ως «ο γάμος του αιώνα» και παρακολούθησαν περίπου 750 εκατομμύρια τηλεθεατές, ο πρίγκιπας Κάρολος και η πριγκίπισσα Diana ξεκίνησαν τον τρίμηνο μήνα του μέλιτος με μια 12ήμερη κρουαζιέρα στο βασιλικό γιοτ Britannia.

Το ζευγάρι ταξίδεψε στην Αίγυπτο και στα ελληνικά νησιά πριν αποσυρθεί στο Balmoral Castle, το ιδιωτικό καταφύγιο της βασιλικής οικογένειας στα Highlands της Σκωτίας.

Η επιστολή προς τη φίλη της είναι ένα μόνο από τα αντικείμενα που θα βγουν σε δημοπρασία αυτό το καλοκαίρι. Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες από τα σχολικά χρόνια της Diana στο West Heath Girls’ School, ανάμεσά τους και μία ομαδική φωτογραφία με τη μετέπειτα ηθοποιό Tilda Swinton, καθώς και ένα πρόγραμμα από ιδιωτική επιμνημόσυνη τελετή που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 1997 μετά τον θάνατό της.

Η συνολική αξία της συλλογής εκτιμάται μεταξύ 5.400 και 8.000 δολαρίων και θα παρουσιαστεί στη δημοπρασία Fine Art & Interiors του Gorringe’s στις 7 Ιουλίου, λίγες εβδομάδες πριν από την 45η επέτειο γάμου του βασιλιά Καρόλου και της πριγκίπισσας Diana.

Το ζευγάρι απέκτησε δύο γιους, τον πρίγκιπα William και τον πρίγκιπα Harry, πριν χωρίσει το 1992. Το διαζύγιό τους ολοκληρώθηκε το 1996, έπειτα από δημόσιες κατηγορίες απιστίας και από τις δύο πλευρές. Έναν χρόνο αργότερα, η Diana έχασε τη ζωή της στο τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι και έμεινε στην ιστορία ως η «πριγκίπισσα του λαού».

Μιλώντας για τη σημασία της συλλογής που βγαίνει σε δημοπρασία, ο ειδικός βιβλίων και χειρογράφων του Gorringe’s, Albert Radford, δήλωσε: «Αυτό το προσωπικό αρχείο προσφέρει μια σπάνια ματιά στη Diana, πριγκίπισσα της Ουαλίας, πριν η υποχρέωση και η δημοσιότητα καθορίσουν οριστικά τη ζωή της. Μέσα από τις αναμνήσεις της πελάτισσάς μας από το West Heath Girls’ School, η Diana εμφανίζεται ως ένας ιδιαίτερα απλός άνθρωπος, με αγάπη προς την οικογένεια».

marieclaire.gr