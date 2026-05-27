Η Κομισιόν προτείνει νέα ενωσιακή διαδικασία αδειοδότησης για την επιλογή παρόχων κινητών δορυφορικών υπηρεσιών (MSS) στη ζώνη συχνοτήτων 2 GHz, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, η πρόταση αφορά τη χρήση της εναρμονισμένης ζώνης 2 GHz μετά το 2027, οπότε και λήγουν οι υφιστάμενες άδειες. Η Κομισιόν επισημαίνει ότι το φάσμα για κινητές δορυφορικές υπηρεσίες αποτελεί στρατηγικό πόρο για εμπορικές εφαρμογές, καθώς και για την ασφάλεια και την άμυνα, ενώ η συγκεκριμένη ζώνη θεωρείται κατάλληλη για υπηρεσίες απευθείας σύνδεσης συσκευών (Direct-to-Device – D2D), παρέχοντας κάλυψη σε περιοχές χωρίς επίγεια δίκτυα.

Σύμφωνα με την πρόταση, προβλέπεται ενωσιακή διαδικασία επιλογής για την κατανομή του φάσματος, με χορήγηση άδειας σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί κανονιστική συνοχή και δυνατότητα ανάπτυξης διασυνοριακών υπηρεσιών.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι το ένα τρίτο της ζώνης 2 GHz MSS θα διατεθεί για κυβερνητικές χρήσεις, όπως κρίσιμες επικοινωνίες και αμυντικές ανάγκες, μέσω παρόχου της ΕΕ που θα συνδέεται με το πρόγραμμα δορυφορικής ασφαλούς συνδεσιμότητας IRIS². Τα δύο τρίτα θα κατευθυνθούν σε εμπορικές χρήσεις, μεταξύ των οποίων υπηρεσίες απευθείας σύνδεσης συσκευών και εφαρμογές Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT).

Η εμπορική χρήση θα κατανέμεται μεταξύ παρόχων της ΕΕ που εισέρχονται στην αγορά, με στόχο τη διαφοροποίηση προμηθευτών, καθώς και μεταξύ παρόχων εντός και εκτός ΕΕ.

Όπως σημειώνει η Κομισιόν, η έγκαιρη διαθεσιμότητα ασφαλών και ανθεκτικών δορυφορικών υπηρεσιών αναμένεται να ενισχύσει την τεχνολογική κυριαρχία, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης.

Η πρόταση αντικαθιστά το υφιστάμενο πλαίσιο του 2008, ενώ οι ισχύουσες άδειες λήγουν τον Μάιο του 2027. Παράλληλα, ευθυγραμμίζεται με τον μελλοντικό Νόμο Ψηφιακών Δικτύων (Digital Networks Act), που προβλέπει ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο αδειοδότησης για δορυφορικό φάσμα.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Χένα Βίρκουνεν, δήλωσε ότι η δορυφορική συνδεσιμότητα αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την ανθεκτικότητα των δικτύων επικοινωνίας της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι η πρόταση θα επιτρέψει πρόσβαση σε φωνητικές και ευρυζωνικές υπηρεσίες ακόμη και σε περιοχές χωρίς κάλυψη επίγειων δικτύων, καθώς και ενίσχυση των κυβερνητικών και κρίσιμων επικοινωνιών.

