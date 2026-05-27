Σκηνές κωμωδίας εκτυλίχθηκαν στο Τέξας όταν ένα καγκουρό με το όνομα Μπίνγκους απέδρασε από κέντρο άγριας ζωής και βύθισε αστυνομικούς και εργαζόμενους σε μια καταδίωξη γεμάτη άλματα και αποτυχημένες προσπάθειες σύλληψης. Το βίντεο που δημοσίευσε η αστυνομία, με μουσική υπόκρουση το «Rapper’s Delight», έγινε αμέσως viral.

Ο Μπίνγκους, όπως είναι το όνομα του «φυγά», απέδρασε το πρωί της Δευτέρας από το Κέντρο Άγριας Ζωής του Γουάκο στο Τέξας, βάζοντας αστυνομικούς και εργαζόμενους σε μια καταδίωξη που ήταν γεμάτη άλματα, τρέξιμο αλλά και αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες σύλληψης.

Το βίντεο που δημοσίευσε το Αστυνομικό Τμήμα του Γουάκο έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι αστυνομικοί συνόδευσαν τις εικόνες με το θρυλικό «Rapper’s Delight» των The Sugarhill Gang, δίνοντας στην επιχείρηση… αέρα κινηματογραφικής παρωδίας.

Waco Police were led on a "hop pursuit" by a repeat offender. 🦘 The department shared a video on social media of Bingus, a kangaroo who had escaped his wildlife rescue on Monday. However, this was not his first escape, according to the post.

Σε ένα από τα πιο αστεία στιγμιότυπα, άνδρας με δίχτυ προσπαθεί απεγνωσμένα να πιάσει το καγκουρό, αλλά ο Μπίνγκους τον άφησε πίσω του με μερικά εντυπωσιακά άλματα που έκανε. Ούτε δύο αστυνομικοί κατάφεραν αρχικά να περιορίσουν το «μαρσιποφόρο-σπρίντερ», που έμοιαζε αποφασισμένο να κερδίσει την ελευθερία του.

Τελικά, μετά από αρκετό κυνηγητό, οι αρχές κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον «δραπέτη». Μάλιστα, σε ένα στιγμιότυπο που προκάλεσε καταιγισμό σχολίων, αστυνομικός φαίνεται να σέρνει τον Μπίνγκους από την ουρά, σαν γονιός που προσπαθεί να βγάλει πεισματάρικο παιδί από το σούπερ μάρκετ.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι αυτός ο ειδικός στις αποδράσεις επέστρεψε σώος και αβλαβής», ανέφερε με χιούμορ η αστυνομία.

Οι χρήστες στα social media αποθέωσαν το βίντεο, με έναν να γράφει: «Αυτό δεν είναι καγκουρό, είναι toddler boss level», ενώ άλλος σχολίασε πως «ο Μπίνγκους έτρεχε λες και χρωστούσε λεφτά».

Βέβαια, δεν έλειψαν και οι αντιδράσεις για τον τρόπο σύλληψης του ζώου, καθώς ορισμένοι θεώρησαν υπερβολικό το τράβηγμα από την ουρά.

Πάντως, όπως φαίνεται, ο Μπίνγκους έχει… ιστορία στις αποδράσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που καγκουρό το σκάει από το συγκεκριμένο κέντρο, αφού και πέρυσι δύο ακόμη «φυγάδες» είχαν βγει βόλτα όταν εργαζόμενος ξέχασε ανοιχτές τις πύλες.

