Ο Λευκός Οίκος διέψευσε σήμερα ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν, στο οποίο γίνεται αναφορά για σχέδιο ενός αρχικού, ανεπίσημου μνημονίου συνεννόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. «Δεν αληθεύει», ανέφερε ο Λευκός Οίκος, χαρακτηρίζοντας το υποτιθέμενο σχέδιο ως το «απόλυτο επινόημα».

Νωρίτερα η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι εξασφάλισε σχέδιο ενός αρχικού, ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ στα προ του πολέμου επίπεδα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιφέρεια του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Στις αναφορές τους, τα ιρανικά μέσα επισημαίνουν πως «το πλαίσιο του «Μνημονίου του Ισλαμαμπάντ» (όπως το χαρακτηρίζουν) δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και το Ιράν δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια χωρίς «απτή επαλήθευση» των συμφωνηθέντων.

Παράλληλα, οι τιμές του αργού στις ΗΠΑ συνεχίζουν την πτώση τους, διαμορφούμενες κάτω από τα 89 δολάρια ανά βαρέλι.

Το μνημόνιο συνεννόησης είναι καρπός των έμμεσων συνομιλιών που άρχισαν μετά το τέλος των εχθροπραξιών στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και κατά τις οποίες το Πακιστάν διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

