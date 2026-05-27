Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, έδωσε σήμερα (27/5) το παρών σε εκδήλωση για την εορτή Eid al-Adha (Ιντ αλ-Άντχα / Γιορτή της Θυσίας) συνοδευόμενος από το επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων (TSK) και στρατιώτες στο Αρχηγείο της Συνοριακής Μονάδας Άρδα, στα σύνορα με την Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της τελετής ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε μεταξύ άλλως πως: «τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο βασίζονται σε ιστορικά, νομικά και νόμιμα θεμέλια».

«Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι δεν αποδεχόμαστε τις ακραίες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων, τα οποία δε συμφωνούν με το πνεύμα διεθνών συμφωνιών.

Οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη στρατιωτικοποίηση νησιών, τα οποία θα έπρεπε να παραμείνουν σε μη στρατιωτικό καθεστώς είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο.

Πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν θα παραμείνουμε ποτέ αδιάφοροι απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα που στοχεύει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ασφάλειά μας και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις θάλασσές μας».

Ο Γκιουλέρ υπογράμμισε ότι: «οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, με την υψηλή επιχειρησιακή τους ικανότητα, τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, την ισχυρή δομή προσωπικού και την εμπειρία τους στο πεδίο, διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν κάθε απειλή κατά της χώρας μας.

Ως Τουρκία, ενεργούμε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, υποστηρίζοντας την ειρήνη και τη σταθερότητα, και δίνοντας προτεραιότητα στην επίλυση των ζητημάτων μέσω διαλόγου σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν την περιοχή μας.

Ομοίως, η στάση μας όσον αφορά την προστασία της ασφάλειας, της ειρήνης και των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων αδελφών και αδελφών μας είναι σαφής. Η Τουρκία, όπως πάντα, σήμερα και αύριο, θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των συγγενών μας ως κράτος εγγυητής και θα συνεχίσει να προστατεύει την ασφάλεια και τα δικαιώματά τους».

