Μεγάλη πτώση σημειώνουν την Τετάρτη οι τιμές πετρελαίου, ενώ αύξηση καταγράφουν τα χρηματιστήρια, παγκοσμίως, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι ελπίδες για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το αργό πετρέλαιο Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, που αποτελεί σημείο αναφοράς, παγκοσμίως, υποχωρεί κατά 5%, στα 94,61 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό, WTI, υποχωρεί κατά 5,9%, στα 88,31 δολάρια το βαρέλι.

Οι μετοχές παγκοσμίως σημειώνουν καθώς οι αγορές αναμένουν ενδείξεις για το εάν θα παραταθεί η ασταθής εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημειώνουν άνοδο 0,5%, ωθούμενες από τις μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών και των χημικών οι οποίες βρίσκονται κοντά στο ιστορικό υψηλό τους στο οποίο είχαν ανέλθει πριν την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Οι ασιατικές αγορές νωρίτερα σήμερα, έκλεισαν με άνοδο, με τις ιαπωνικές και νοτιοκορεατικές μετοχές να φτάνουν σε ιστορικά υψηλά, τροφοδοτούμενες από την αισιοδοξία για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο δείκτης All-Country World Index της MSCI ενισχύεται κατά 0,2%.

Επιπλέον, η Γουόλ Στριτ αναμένεται να ανοίξει με κέρδη, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών να παρουσιάζουν άνοδο 0,3%.

Οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq έκλεισαν σε ιστορικά υψηλά την Τρίτη, λόγω της ανανεωμένης εμπιστοσύνης των επενδυτών γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το Ιράν δήλωσε την Τρίτη ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κοντά στο αμφισβητούμενο Στενό του Ορμούζ αντιπροσώπευαν «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ πριν σχεδόν επτά εβδομάδες. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι οι επιθέσεις τους ήταν αμυντικού χαρακτήρα.

«Μια συμφωνία μπορεί να μην είναι ακόμη τόσο επικείμενη όσο ελπίζαμε το Σαββατοκύριακο», έγραψαν οι αναλυτές της Deutsche Bank.

«Ωστόσο, φαίνεται ότι οι συνομιλίες παραμένουν σε καλό δρόμο παρά τις στοχευμένες αμερικανικές επιθέσεις», σημειώνουν.

Νωρίτερα σήμερα, οι μετοχές της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, εκτός της Ιαπωνίας, σημείωσαν άνοδο για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό. Ο KOSPI της Νότιας Κορέας επίσης σημείωσε ιστορικό ρεκόρ, κλείνοντας με άνοδο 2,3%, καθώς η αγοραία αξία του κατασκευαστή τσιπ SK Hynix ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η εγχώρια ανταγωνίστριά Samsung ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων στις αρχές Μαΐου, ενώ η εισηγμένη στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ Micron το πέτυχε αυτό την περασμένη Τρίτη.

