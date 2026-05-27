Ένα τυπογραφικό λάθος σε αριθμό μιας άσκησης στο εξεταστικό δοκίμιο της Γ’ τάξης Γυμνασίου σήμερα, προκάλεσε αναστάτωση και ανησυχία στα σχολεία και φυσικά, στους μαθητές οι οποίοι παρακάθονταν στην εξέταση.

Όπως πληροφορείται το philenews, κάποια παιδιά προσπάθησαν να λύσουν την άσκηση σπαταλώντας αρκετό χρόνο πάνω σε αυτήν, ενώ κάποια άλλα δεν προσπάθησαν καν, καθώς θεωρούσαν πως ήταν εκτός όσων έχουν διδαχθεί.

Μετά από ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας από εκπαιδευτικούς και γονείς, εξετάστηκε το θέμα και διαπιστώθηκε πως πράγματι, η άσκηση είχε λάθος αριθμό.

Αποτέλεσμα ήταν να δοθεί αμέσως οδηγία, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έφτασε και γραπτώς στα σχολεία, όπως δοθούν όλες οι μονάδες της συγκεκριμένης άσκησης, σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές.