Άρχισαν τα όργανα στην Άμεση Δημοκρατία, αφού οι βουλευτές τους μας λένε ότι… δεν θα συμβουλευτούν τους πολίτες από την εφαρμογή τους για εκλογή Προέδρου της Βουλής.

Όπως είπε ο Δημήτρης Σούγλης… δεν προλαβαίνουν να το πράξουν αυτό σε μια εβδομάδα.

Μάλιστα ο ίδιος το πήρε και ένα βήμα παρακάτω, λέγοντας πως έχουμε δημοκρατία και αν διαφωνεί με κάτι που θα αποφασιστεί, εκείνος θα ψηφίσει κάτι άλλο.

Αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι πριν ακόμα η νέα Βουλή αρχίσει τις διεργασίες της, το αφήγημα για άμεση δημοκρατία καταρρέει στην πράξη.

