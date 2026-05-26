Συμφώνησαν να συνεργαστούν για το καλό της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης και Φειδίας Παναγιώτου, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα.

Όπως λέει σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας του τηλεφώνησε για τον συγχαρεί και να ευχηθεί καλή επιτυχία στους νεοεκλεγέντες βουλευτές του κόμματος.

«Μου είπε ότι θέλει να συνεργαστεί μαζί μας. Τον διαβεβαίωσα ότι σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε και να ενώσουμε την κοινωνία, όχι να τη διχάσουμε. Άρα κι εμείς θα πούμε κι εμείς τις προτάσεις μας και να συνεργαστούμε για το καλό της Κύπρου», κατέληξε, ο Φειδίας Παναγιώτου.