Από τις μετρήσεις και τη διαδικασία προετοιμασίας των νεοσυλλέκτων στο ΚΕΝ Λεμεσού πέρασε ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, ο οποίος φυσικά ζυγίστηκε αλλά και μετρήθηκε στο ύψος.

Σε χαλαρό κλίμα και συνοδευόμενος από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγο Εμανουήλ Θεοδώρου, ο υπουργός θέλησε να ανέβει στη ζυγαριά, με τους αξιωματικούς να του αναφέρουν χαριτολογώντας πως θα πρέπει να αφαιρεθούν… τέσσερα ολόκληρα κιλά λόγω ενδυμασίας (κουστούμι και παπούτσια).

Μόλις ανέβηκε στη ζυγαριά και αντίκρισε το αποτέλεσμα, γύρισε προς τους δημοσιογράφους που τον πείραζαν και είπε γελώντας: «86,5! Εφάμεν πράγματι…».

Η ατάκα του προκάλεσε γέλια, με τον ίδιο να δείχνει ιδιαίτερα ευδιάθετος καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Στη συνέχεια ακολούθησε η μέτρηση ύψους, με τον ίδιο να σχολιάζει: «Τώρα να δούμε εάν εκόντηνα από πέρσι», αναφέροντας πως θυμόταν τον εαυτό του περίπου στο 1,80.

Όταν όμως του ανακοινώθηκε πως το ύψος του είναι 1,77, έμεινε άφωνος και απάντησε χαριτολογώντας: «Μεν μάσιεσε πελλάρες, δεν γίνεται. ξανά».

Μη πιστεύοντας το αποτέλεσμα, ζήτησε να μετρηθεί ξανά. Η δεύτερη μέτρηση όμως… έδειξε και πάλι 1,77, με τον υπουργό να κοιτά απορημένος τον στρατιωτικό που έκανε τη μέτρηση.

Από τη διαδικασία μέτρησης ύψους πέρασε και ο ίδιος ο Αρχηγός του ΓΕΕΦ.

Πάντως, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα χαλαρό, με τον υπουργό να είναι ευδιάθετος τόσο με το προσωπικό όσο και με τους δημοσιογράφους.