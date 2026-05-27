Την έναρξη εξωστρεφούς διαδικασίας διαβούλευσης με στόχο την ουσιαστική αξιολόγηση της πορείας του κόμματος προχωρά το Volt Κύπρου μετά και τη μη είσοδό του στη Βουλή των Αντιπροσώπων σημειώνοντας ότι θα κάνει τον απολογισμό του με σοβαρότητα και αυτοκριτική.

Η ανακοίνωση

Το Volt ανακοινώνει την έναρξη μιας εξωστρεφούς διαδικασίας διαβούλευσης για την επόμενη περίοδο, με στόχο την ουσιαστική αξιολόγηση της πορείας μας, την ενίσχυση της εσωτερικής μας λειτουργίας και τη συνδιαμόρφωση των επόμενων πολιτικών μας βημάτων.

Η διαδικασία αυτή θα συμπεριλάβει τα μέλη του Volt, τους υποστηρικτές μας, φίλους του κόμματος, αλλά και άλλους πολίτες που ενδιαφέρονται να συμβάλουν με ιδέες, εισηγήσεις και προβληματισμούς. Η διαβούλευση αυτή είναι μέρος της πολιτικής κουλτούρας που θέλουμε να υπηρετήσουμε: περισσότερη συμμετοχή, περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη συλλογική δουλειά και καθαρότερη σύνδεση με την κοινωνία.

Το Volt θα κάνει τον απολογισμό του με σοβαρότητα και αυτοκριτική, αλλά και με την πίστη ότι η ανάγκη για μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή, προοδευτική και θεσμικά υπεύθυνη πολιτική δύναμη παραμένει σημαντική.

Στόχος μας είναι να ακούσουμε, να οργανωθούμε καλύτερα και να επιστρέψουμε ακόμη πιο έτοιμοι, ακόμη πιο χρήσιμοι και ακόμη πιο κοντά στους πολίτες που ζητούν μια διαφορετική πολιτική πρόταση για την Κύπρο.