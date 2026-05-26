«Ένας πολύ σημαντικός κύκλος έκλεισε», αναφέρει σε μήνυμα της η Αλεξάνδρα Ατταλίδου, η οποία δεν κατάφερε να επανεκλεγεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων με το κόμμα του Βολτ Κύπρου, στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μάϊου.

Η κ. Ατταλίδου ευχαρίστησε από καρδιάς όλους όσους στήριξαν την υποψηφιότητα της, ενώ για το μέλλον της, είπε πως «η πολιτική δεν είναι μια έδρα, η πολιτική είναι ευθύνη και η ευθύνη αυτή δεν τελειώνει με ένα εκλογικό αποτέλεσμα».

Είπε επίσης ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις αξίες και τα ιδανικά που υπηρέτησε όλα αυτά τα χρόνια.

Δείτε αυτούσιο το μήνυμα της:

Την Κυριακή έκλεισε ένας πολύ σημαντικός κύκλος. Ένας κύκλος πέντε χρόνων, κατά τον οποίο μου δώσατε τη μεγάλη τιμή να σας εκπροσωπώ στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Από καρδιάς, σας ευχαριστώ.

Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας.

Για τη δύναμη που μου δώσατε να στέκομαι όρθια όταν ήταν πιο εύκολο να σωπάσω.

Για τη στήριξη που μου δώσατε να μιλώ όταν άλλοι επέλεγαν τη σιωπή.

Για τα αμέτρητα μηνύματα, τα τηλεφωνήματα, τις αγκαλιές, τα λόγια αγάπης και συμπαράστασης αυτών των τελευταίων ωρών. Δεν μπορώ να περιγράψω πόση δύναμη μου δίνουν.

Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που ελπίζαμε. Νιώθω βαθιά συγκίνηση, αλλά και μεγάλη ευθύνη απέναντί σας.

Γιατί αυτά τα πέντε χρόνια δεν ήταν απλώς μια κοινοβουλευτική θητεία. Ήταν μια κοινή διαδρομή αγώνα.

Δώσαμε μάχες απέναντι στη διαφθορά.

Στην ατιμωρησία.

Στην απαξίωση των θεσμών.

Στην υπονόμευση της δημοκρατίας.

Για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Για την αξιοπρέπεια των ατόμων της τρίτης ηλικίας, των ατόμων με αναπηρία.

Για την προστασία του περιβάλλοντος.

Για το κράτος δικαίου, τη διαφάνεια και λογοδοσία.

Για μια Κύπρο ευρωπαϊκή, δίκαιη και σύγχρονη.

Για τη λύση του Κυπριακού και την επανένωση της πατρίδας μας.

Και απέναντι, πάντα, στη μοιρολατρία που λέει ότι τίποτα δεν αλλάζει.

Αν υπάρχει κάτι που μπορώ να σας πω σήμερα με απόλυτη ειλικρίνεια είναι αυτό:

Δεν σας πρόδωσα ποτέ.

Υπηρέτησα με καθαρή συνείδηση.

Με ανεξαρτησία.

Με συνέπεια.

Με θάρρος.

Δεν μπήκα στην πολιτική για να γίνω μέρος του συστήματος.

Μπήκα γιατί πίστεψα ότι αυτός ο τόπος αξίζει καλύτερα.

Την Κυριακή μπορεί να χάθηκε μια κοινοβουλευτική έδρα.

Δεν χάνεται όμως η φωνή.

Δεν χάνεται η πίστη.

Δεν χάνεται ο αγώνας.

Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τις αξίες και τα ιδανικά που υπηρέτησα όλα αυτά τα χρόνια.

Τη δημοκρατία.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το κράτος δικαίου.

Τη διαφάνεια.

Την κοινωνική δικαιοσύνη.

Τη λύση του Κυπριακού.

Την ανάγκη να έχουμε μια πατρίδα ειρηνική, ελεύθερη και επανενωμένη.

Θα συνεχίσω με όποιον τρόπο μπορώ.

Μέσα από τη δημόσια παρουσία μου.

Μέσα από τον λόγο μου.

Μέσα από τη δράση μου.

Στηρίζοντας κάθε καθαρή, έντιμη και θαρραλέα φωνή που αγωνιά πραγματικά για αυτόν τον τόπο.

Γιατί η πολιτική δεν είναι μια έδρα.

Η πολιτική είναι ευθύνη.

Και η ευθύνη αυτή δεν τελειώνει με ένα εκλογικό αποτέλεσμα.

Σας ευχαριστώ που περπατήσαμε μαζί αυτή τη διαδρομή.

Το οφείλω και το λέω με βαθιά συγκίνηση:

Δεν ήμουν ποτέ μόνη.

Γιατί σας είχα δίπλα μου.

Και γι’ αυτό, παρά τη στενοχώρια, φεύγω με το κεφάλι ψηλά.

Με ευγνωμοσύνη.

Με αξιοπρέπεια.

Με πίστη.

Γιατί η αγάπη για την Κύπρο δεν μπαίνει σε κάλπες.

Με όλη μου την καρδιά,

Αλεξάνδρα Ατταλίδου