Σε κλίμα έντονης συγκινησιακής φόρτισης και με εμφανή την απογοήτευση, οι Συμπρόεδροι του Volt Κύπρου, Πάνος Λοΐζου Παρράς και Ανδρομάχη Σοφοκλέους, αποδέχθηκαν την εκλογική ήττα του κόμματος, σημειώνοντας την ίδια στιγμή ότι αισθάνονται περηφάνια για το εγχείρημα, δηλώνοντας ότι έκαναν έναν πολιτικό άθλο.

Σημείωσαν ότι το αποτέλεσμα της εκλογικής μάχης θα τύχει επεξεργασίας στα συλλογικά όργανα του κόμματος και θα ληφθούν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα. Από την πλευρά της η Αλεξάνδρα Ατταλίδου διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει με τη δράση της να υπερασπίζεται τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Είμαστε περήφανοι για τον κόσμο που στάθηκε δίπλα μας και περήφανα αποδεχόμαστε την ήττα που έχουμε υποστεί», δήλωσε ο Πάνος Λοΐζου Παρράς. «Το Volt κατέθεσε μια διαφορετική πολιτική πρόταση, μια πρόταση που αφορά σε περισσότερη λογοδοσία, περισσότερη διαφάνεια, ένα κράτος που να λειτουργεί με σταθερό θεσμικό έλεγχο, μια αταλάντευτη ευρωπαϊκή πορεία για τη χώρα», συνέχισε.

Είπε, ακολούθως, ότι «οι ιδέες αυτές, οι προτάσεις αυτές παραμένουν ζωντανές. Έχουμε χρέος να τις υπηρετήσουμε και θα τις υπηρετήσουμε. Τις έχουν αγκαλιάσει χιλιάδες πολίτες και άλλα τόσα εκατομμύρια πολίτες στην Ευρώπη. Δεν μπορεί η Κύπρος να μένει πίσω», προσθέτοντας ότι «παρ’ όλα αυτά, το αποτέλεσμα είναι αποδεκτό και από αύριο θα επεξεργαστούμε το αποτέλεσμα και θα κρίνουμε αναλόγως το τι θα κάνουμε και πώς προχωράμε».

Με τη σειρά της η Ανδρομάχη Σοφοκλέους αναφέρθηκε στη μεγάλη προσπάθεια που έγινε τα τελευταία 2,5 χρόνια για να καταθέσει το Volt την πολιτική του πρόταση. «Εμείς ξέρουμε καλά ότι την ώρα που η πορεία της χώρας για μας δεν πήγαινε σωστά, οργανωθήκαμε πολιτικά και καταθέσαμε τις θέσεις, τις προτάσεις και το πολιτικό μας όραμα», είπε, προσθέτοντας ότι «αυτό το όραμα έχει ηττηθεί, όσον αφορά την αντιπροσώπευση του στη Βουλή, και αυτό πρέπει να είναι σεβαστό».

«Φυσικά υπάρχουν οι φωνές των τόσων που μας ψήφισαν, υπάρχουν οι φωνές των τόσων άλλων που μπορεί να σκέφτονταν να μας ψηφίσουν, αλλά να μην το έκαναν, υπάρχουν οι φωνές των τόσων που μπορεί να νιώθουν ότι δεν αντιπροσωπεύονται από το υπάρχον πλαίσιο στη Βουλή», συνέχισε.

«Νιώθουμε περήφανοι για όλα όσα καταφέραμε, νιώθουμε περήφανοι για όλα όσα προσπαθήσαμε και ξέρουμε πολύ καλά ότι την ώρα που προσπαθήσαμε αυτό το εγχείρημα, υπερβήκαμε εαυτόν, κάναμε έναν άθλο, έναν πολιτικό άθλο. Αλλά, όσον αφορά το πολιτικό διακύβευμα, ναι, έχουμε ηττηθεί και αυτό είναι σεβαστό», είπε η κ. Σοφοκλέους, καλώντας σε συνέχιση της προσπάθειας για να δημιουργηθεί ελπίδα μέσα από τη δράση.

«Ως κόμμα, αύριο θα κοιτάξουμε στα συλλογικά μας όργανα να δούμε τι και πώς, αλλά αυτό που κρατούμε σήμερα είναι το μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που μας στήριξαν, το μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν για αυτό το εγχείρημα και το μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που πιστέψατε ότι όντως η δική μας πολιτική πρόταση θα μπορούσε να αντιπροσωπευθεί στη Βουλή», κατέληξε, εκφράζοντας ιδιαίτερες ευχαριστίες στην μέχρι πρότινος Βουλευτή Αλεξάνδρα Ατταλίδου και στη Δημοτική Σύμβουλο Γιώτα Αυξεντίου.

«Εμείς, πάντοτε, θα υπηρετούμε τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ξέρω ότι πολλοί από σας ανησυχείτε. Αλλά, είμαστε δυνατοί και θα είμαστε πάντα εκεί που χρειάζεται να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτόν τον τόπο, για όλους, χωρίς αποκλεισμούς», διαβεβαίωσε στη δική της δήλωση η κ. Ατταλίδου.

ΚΥΠΕ