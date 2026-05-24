Με χειροκροτήματα και ενθουσιώδεις επευφημίες υποδέχθηκαν φίλοι και μέλη του Volt Κύπρου τα exit polls, τα οποία παρακολουθούν στο εκλογικό κέντρο του κόμματος στη Λευκωσία, αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης στις 6:00 μ.μ.

Στις πρώτες αντιδράσεις καταγράφεται ικανοποίηση για το ποσοστό που αποδίδεται στο κόμμα στις δημοσκοπήσεις εξόδου που εκτιμάται από στελέχη του Volt ότι μπορεί να μεταφραστεί σε έως και 3 έδρες στη σύνθεση της νέας Βουλής.

Επίσημη τοποθέτηση για την εικόνα των exit polls αναμένεται από τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Πιέρο Κάρουλλα, ο οποίος θα προβεί σε δηλώσεις στα Μέσα Ενημέρωσης.

ΚΥΠΕ