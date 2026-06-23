Την κρίση των αρμόδιων θεσμών θα αναμένει το Volt για την υπόθεση του Νίκου Αναστασιάδη και το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη.

Όσον αφορά όμως την πολιτική και την ηθική κρίση, σύμφωνα με το κόμμα, έχει ήδη γίνει από την κοινωνία.

«Μια δημοσιογραφική διάσκεψη με άκυρες δικαιολογίες δεν μπορεί να σβήσει όσα το πόρισμα ανέδειξε, ούτε να μετατρέψει την απουσία ανάληψης ευθύνης σε αθωότητα.

Ο τέως Πρόεδρος μπορεί να αναμένει τη νομική ετυμηγορία. Ηθικά και πολιτικά, όμως, είναι ήδη έκπτωτος», επισημαίνει το Volt.