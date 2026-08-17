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Σε ηλικία μόλις 36 ετών πέθανε η Αμερικανίδα ηθοποιός Χέιντεν Πανετιέρ, γνωστή κυρίως από τις σειρές «Heroes» και «Nashville», προκαλώντας θλίψη στον χώρο του Χόλιγουντ.

Την είδηση επιβεβαίωσε στο People ο εκπρόσωπος της Αμερικανίδας ηθοποιού, μεταφέροντας δήλωση του πατέρα της, Άλαν Πανετιέρ. «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον τραγικό θάνατο της αγαπημένης μας Χέιντεν», ανέφερε.

«Ήταν ένα απίστευτο φως και μια δύναμη της φύσης, που χάρισε ανυπολόγιστη αγάπη και χαρά σε όλους όσοι τη γνώριζαν και στα εκατομμύρια ανθρώπων που την παρακολουθούσαν στην οθόνη», πρόσθεσε ο πατέρας της.

Η Πανετιέρ πέθανε την Κυριακή 16 Αυγούστου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες ή τα αίτια του θανάτου της.

Hayden Panettiere has died at age 36.



"It is with profound sadness that we share the tragic passing of our beloved Hayden," her father said in a statement to ABC News. "She was an incredible light and a force of nature who brought immeasurable love and joy to all who knew her —… pic.twitter.com/J2cAZbFsAr August 17, 2026

Από τις σαπουνόπερες στο «Heroes»

Η Χέιντεν Πανετιέρ είχε ξεκινήσει την επαγγελματική της πορεία στην υποκριτική από πολύ μικρή ηλικία. Το 1994 εντάχθηκε στο καστ της σαπουνόπερας του ABC «One Life to Live». Το 1996 συνέχισε στο «Guiding Light» του CBS, στο οποίο επέστρεψε το 1997 και παρέμεινε μέχρι το 2000.

Σε ηλικία εννέα ετών έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, συμμετέχοντας ως αφηγήτρια και χαρίζοντας τη φωνή της στην πριγκίπισσα Ντοτ στην ταινία κινουμένων σχεδίων της Pixar «A Bug’s Life».

Μία από τις πρώτες χαρακτηριστικές κινηματογραφικές εμφανίσεις της ακολούθησε το 2000 στο «Remember the Titans», όπου υποδύθηκε τη μικρή, φανατική με το αμερικανικό ποδόσφαιρο κόρη του βοηθού προπονητή Μπιλ Γιοστ, τον οποίο ενσάρκωνε ο Γουίλ Πάτον.

Τα επόμενα χρόνια συμμετείχε σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων τα «Ally McBeal» και «Malcolm in the Middle», καθώς και σε ταινίες όπως το «Tiger Cruise» το 2004 και το «Ice Princess» το 2005.

Η καριέρα της ωστόσο εκτοξεύτηκε το 2006, όταν πήρε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη σειρά «Heroes» του NBC. Η Πανετιέρ υποδύθηκε την Κλερ Μπένετ, μια μαθήτρια λυκείου και μαζορέτα με την υπερφυσική ικανότητα να θεραπεύει μόνη της τα τραύματά της. Ο ρόλος την έκανε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο και την καθιέρωσε ως ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα της αμερικανικής τηλεόρασης εκείνης της περιόδου.

Μετά την ολοκλήρωση του «Heroes» το 2010, εμφανίστηκε στην ταινία τρόμου «Scream 4» το 2011, υποδυόμενη την Κίρμπι Ριντ. Ο χαρακτήρας της έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στους φίλους του franchise και η Πανετιέρ επέστρεψε στον ίδιο ρόλο περισσότερο από μία δεκαετία αργότερα, στο «Scream 6» του 2023.

Έξι σεζόν στο «Nashville»

Ένας ακόμη σημαντικός σταθμός της καριέρας της ήταν το «Nashville». Από το 2012 έως το 2018 πρωταγωνίστησε μαζί με την Κόνι Μπρίτον και στις έξι σεζόν της μουσικής δραματικής σειράς, υποδυόμενη την τραγουδίστρια της κάντρι Τζουλιέτ Μπαρνς.

Η Πανετιέρ είχε απομακρυνθεί για ένα διάστημα από την υποκριτική, προτού πραγματοποιήσει την επιστροφή της με το «Scream 6». Ακολούθησαν το «Amber Alert» το 2024 και το «A Breed Apart» το 2025, ενώ η τελευταία κινηματογραφική εμφάνισή της ήταν στο «Sleepwalker», που κυκλοφόρησε στις αίθουσες τον περασμένο Ιανουάριο.

Παράλληλα με την υποκριτική, η Χέιντεν Πανετιέρ είχε ασχοληθεί και με τη μουσική, κυκλοφορώντας τραγούδια κατά τη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας της στη βιομηχανία του θεάματος.

protothema.gr