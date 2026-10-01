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Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της Ιωάννας Γκάκα από την υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου Νικολάου Γ. Αλεξάνδρη, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης με την Ιωάννα Γκάκα, με το δικηγορικό γραφείο να επισημαίνει ότι οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της.

«Κατόπιν συνεννοήσεως με την εντολέα μου ιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό μας γραφείο», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Ο Νίκος Αλεξανδρής είχε αναλάβει την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα μετά την απόφαση των δικηγόρων Νίκου και Τέλλου Αγαπηνού να αποχωρήσουν από την εκπροσώπησή της και να συνεχίσουν αποκλειστικά με τον σύζυγό της, Ηλία Θεοδωρόπουλο. Οι δύο δικηγόροι είχαν αναφέρει ότι η απόφασή τους υπαγορευόταν από «αμιγώς νομικούς και δικονομικούς λόγους», καθώς οι υπερασπιστικές θέσεις των δύο κατηγορουμένων παρουσίαζαν πραγματολογικές διαφοροποιήσεις.

Μία ημέρα μετά την ανάληψη της υπόθεσης, ο Νίκος Αλεξανδρής είχε συναντηθεί με τον ανακριτή και είχε δηλώσει ότι η δικογραφία βρισκόταν ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο. Είχε επίσης αναφέρει ότι κρίσιμα στοιχεία για την εξέλιξη της έρευνας θα αποτελούσαν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

protothema.gr