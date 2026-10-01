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Νέα παρέμβαση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου έκανε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, δηλώνοντας ότι δεν θα επιτρέψει δραστηριότητες που, κατά την Άγκυρα, πραγματοποιούνται χωρίς προηγούμενο συντονισμό σε περιοχές τις οποίες θεωρεί μέρος της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Η τουρκική πλευρά επανέλαβε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι θα λάβει τα μέτρα που θεωρεί αναγκαία για την προάσπιση των συμφερόντων της.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας «δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας»

Ερμηνεύοντας κατά το δοκούν το διεθνές δίκαιο, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΑΜ είπε πως «οποιαδήποτε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων/αγωγών ή επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, η οποία είναι παράκτιο κράτος».

Επικαλούμενος, μάλιστα, το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου πρόσθεσε πως «η χώρα μας, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των εξουσιών της που απορρέουν από το γεγονός ότι είναι παράκτιο κράτος στην υφαλοκρηπίδα, τα οποία διαμορφώθηκαν από τις Συμφωνίες Θαλάσσιας Οριοθέτησης που συνήφθησαν με την ΤΔΒΚ και τη Λιβύη στην Ανατολική Μεσόγειο και τις οποίες δηλώσαμε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020, δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας».

Ενόχληση για τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία

Με αφορμή, δε, τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία και την παρουσία αγημάτων από ΗΠΑ, Γαλλία, Βρετανία αλλά και των νέων οπλικών συστημάτων της Εθνικής Φρουράς για την 66η επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο εκπρόσωπος του ΥΠΑΜ της Τουρκίας επανέφερε τους ισχυρισμούς για «συνεχιζόμενες εξοπλιστικές δραστηριότητες της “ελληνοκυπρίακης διοίκησης” και τη στρατιωτική συνεργασία της με τρίτες χώρες» ότι «επηρεάζουν αρνητικά την ευαίσθητη ισορροπία και το περιβάλλον ασφαλείας στο νησί».

Αγνοώντας το γεγονός ότι ένα κομμάτι της Κύπρου παραμένει υπό τουρκική κατοχή από το 1974 πρόσθεσε πως «είναι σαφές ότι οι προκλητικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από την “ελληνοκυπριακή διοίκηση” και την Ελλάδα δεν συμβάλλουν στις προσπάθειες εδραίωσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο νησί, αντίθετα, αυξάνουν την ένταση και βλάπτουν το περιβάλλον σταθερότητας».

«Ως εγγυήτρια χώρα, επαναλαμβάνουμε ότι μια δίκαιη, διαρκής και βιώσιμη λύση στο νησί της Κύπρου είναι δυνατή μόνο με την αποδοχή της κυρίαρχης ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού. Η χώρα μας θα συνεχίσει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, σε συνεργασία με τις αρχές της ΤΔΒΚ, για την προστασία της ασφάλειας, της ειρήνης και της ευημερίας του τουρκοκυπριακού λαού, όπως έκανε στο παρελθόν, και θα συνεχίσει να το κάνει σήμερα και στο μέλλον» κατέληξε στην ενημέρωση του ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

protothema.gr