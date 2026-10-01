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Υπό διερεύνηση βρίσκεται εμπρησμός αυτοκινήτου σε χωριό της επαρχίας Λάρνακας, με τη φωτιά να ξεσπά γύρω στις 2.40 τα ξημερώματα σε όχημα που ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία του 39χρονου ιδιοκτήτη του.

Η φωτιά κατασβέστηκε από τον ίδιο τον 39χρονο, ο οποίος ενημέρωσε την Αστυνομία για το περιστατικό γύρω στις 7 το πρωί.

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν στη σκηνή διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Ζυγίου.