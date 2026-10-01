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Σημειώνεται αρχικά εδώ ότι η εκστρατεία εναντίον του σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα έχει μπει στον πάγο. Σημειώνεται, επίσης, ότι η «Afik Construction» του καταδικασμένου Σιμόν Αϊκούτ συνεχίζει τις παράνομες εργασίες της. Χτίζει συγκρότημα κατοικιών στο κατεχόμενο Τρίκωμο, με ένα τεράστιο πρότζεκτ που ονομάζεται «Atlantis».

Ταυτόχρονα, ιστοσελίδες real-estate εξακολουθούν να διαφημίζουν έργα της «Afik», τόσο στην Τουρκία, όσο και στα κατεχόμενα, ενώ η ίδια εμφανίζει προσωπικό και διευθύνσεις στο Τρίκωμο, στην Άγκυρα, στη Θεσσαλονίκη, στη Φρανκφούρτη και στο Τελ Αβίβ.

Στο διαδίκτυο γίνεται αναφορά σε πρότζεκτ 269 κατοικιών στην κατεχόμενη Ακανθού, με τον γιο του Αϊκούτ, Yaacov Afik να παρουσιάζεται ως διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας στην οποία έπρεπε να επιβληθούν κυρώσεις.

Κατά τα άλλα, υπάρχει μια οριζόντια ομερτά για το ζήτημα του σφετερισμού. Ήταν μέρος της συμφωνίας με την έκδοση του Αϊκούτ στο Ισραήλ ή η άτυπη υλοποίηση του αιτήματος του Έρχιουρμαν για να μη βλάψουμε τις διαπραγματεύσεις; Το βέβαιο είναι πως με το ρυθμό που συνεχίζεται ο παράνομος σφετερισμός, δεν θα μείνει ούτε παράγκα για να συζητήσουμε το εδαφικό/περιουσιακό.

ΑΛ.ΜΙΧ.