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Σε εκλογικές διαδικασίες εισήλθε ο δικηγορικός κόσμος, ωστόσο, φαίνεται πως δεν θα έχουμε τις άλλοτε ενδιαφέρουσες εκλογικές μάχες, ούτε σε τοπικό επίπεδο, ούτε και στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Πολλά τοπικά συμβούλια εκλέγονται αφού δεν υπάρχουν διεκδικητές (στην Πάφο θα γίνουν εκλογές), ενώ ούτε και στην προεδρία του Παγκύπριου φαίνεται πως ο νυν πρόεδρος, Μιχάλης Βορκάς, θα έχει ανθυποψήφιο. Μέχρι στιγμής ουδείς άλλος έχει εκφράσει ενδιαφέρον για να διεκδικήσει την προεδρία ενός ισχυρού συλλόγου και εκτός απροόπτου, ο κ. Βορκάς θα εκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία. Οι ανακηρύξεις, αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον από άλλους, θα γίνουν σύντομα.

Ο προηγούμενος πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου που εκλέγηκε χωρίς ανθυποψήφιο ήταν ο Δώρος Ιωαννίδης.

ΜΙΧ.