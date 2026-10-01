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Την αναθεώρηση του Σχεδίου Επιδομάτων για τη Στήριξη των Κατοίκων Ορεινών Κοινοτήτων για το 2026 ενέκρινε στη χθεσινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο σειράς μέτρων κατά των πληθωριστικών τάσεων στην οικονομία.

Συγκεκριμένα, με τη χθεσινή Απόφαση, αυξάνεται το ύψος των επιδομάτων που θα καταβληθούν για το 2026, ως ακολούθως:

από €175 σε €225 για κοινότητες με υψόμετρο από 600 έως 800 μέτρα,

από €225 σε €275 για υψόμετρο από 801 έως 1.000 μέτρα, και

από €260 σε €310 για κοινότητες με υψόμετρο άνω των 1.000 μέτρων.

Παράλληλα, αυξάνεται από €165 σε €200 η πρόσθετη ενίσχυση για κάθε συνταξιούχο και μη συνταξιούχο μέλος του νοικοκυριού.

Με βάση την αναθεώρηση του Σχεδίου, η δαπάνη για την παραχώρηση των επιδομάτων αυξάνεται από €9 εκ. σε περίπου €10.4 εκ.. Από την απόφαση επωφελούνται περίπου 10.500 νοικοκυριά και 24.000 δικαιούχοι.

Διευκρινίζεται ότι η περίοδος υποβολής αίτησης από τους δικαιούχους έχει ολοκληρωθεί και δεν θα γίνουν δεκτές νέες αιτήσεις. Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλει αίτηση θα λάβουν τα νέα ποσά αυτόματα και δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους τους.

Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της Κυβέρνησης για την αναζωογόνηση και ανάπτυξη των κοινοτήτων, μέσα από στοχευμένα μέτρα. Την ίδια ώρα, αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της βούλησης για την εφαρμογή πολιτικών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των ορεινών περιοχών και δημιουργούν προϋποθέσεις που επιτρέπουν στις οικογένειες να παραμένουν στις κοινότητες.