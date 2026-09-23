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Σοβαρή εστία καταρροϊκού πυρετού εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην κοινότητα Πέρα Ορεινής της επαρχίας Λευκωσίας, η πρώτη για το 2026. Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά επιβεβαιωμένο μέτωπο της νόσου στο νησί μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, η οποία προκαλείται από τον Ορότυπο 4 (BTV-4) του ιού και μεταδίδεται αποκλειστικά μέσω εντόμων-διαβιβαστών.

Η νέα έξαρση εκδηλώθηκε σε μικτή μονάδα αιγοπροβάτων, με ημερομηνία έναρξης την 7η Σεπτεμβρίου 2026. Οι διαγνωστικές εξετάσεις από το Εργαστήριο Υγείας των Ζώων / Τμήμα Ιολογίας των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών με τους μεθόδους c-ELISA και Real-time PCR στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου, όπου και επιβεβαίωσαν την παρουσία του ιού.

Στη μονάδα στα Πέρα με 624 ζώα πρόβατα και αίγες, καταγράφηκαν 39 ζώα προσβεβλημένα από τον ιό, καθώς και 10 θάνατοι.

Σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες εστίες σε Πάφο (Στενή) στις 8/10/2025 και Λάρνακα (Αραδίππου) στις 21/11/2025 όπου δεν σημειώθηκαν απώλειες, η μονάδα στα Πέρα Ορεινής παρουσίασε μεγαλύτερη επιβάρυνση. Συνολικά στην Κύπρο, ο αριθμός των προσβληθέντων ζώων ανέρχεται πλέον σε 45 κρούσματα επί συνόλου 781 ευπαθών ζώων.

Ο καταρροϊκός πυρετός είναι αποκλειστικά ιογενής νόσος των μηρυκαστικών ζώων και δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Το καταναλωτικό κοινό μπορεί να καταναλώνει απόλυτα ασφαλώς γάλα, κρέας και όλα τα παράγωγα κτηνοτροφικά προϊόντα.

Ο ιός δεν μεταδίδεται με την επαφή από ζώο σε ζώο. Η διασπορά γίνεται αποκλειστικά από τσιμπήματα μικρών εντόμων όπως σκνίπες/κουνούπια του γένους Culicoides.

Τα κύρια συμπτώματα στα ζώα είναι υψηλός πυρετός έως 42°C, πρηξίματα στο κεφάλι και το στόμα, ρινικό έκκριμα, έντονη σιαλόρροια, πληγές στο στόμα, δυσκολία στο βάδισμα και αποβολές.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εφαρμόζουν μέτρα καταπολέμησης των εντόμων διαβιβαστών και συνιστούν στους κτηνοτρόφους συστηματική χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών στα ζώα και ψεκασμό των στάβλων, παραμονή των ζώων εντός των μονάδων κατά τις ώρες αιχμής των εντόμων και απομάκρυνση στάσιμων νερών κοντά στις φάρμες.