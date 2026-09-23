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Κοινές δράσεις για την προσέλκυση και διευκόλυνση άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κύπρο εξετάζουν ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων και το Invest Cyprus, μετά τη συνάντησή τους την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους για συντονισμό στην προσέλκυση επενδύσεων με σημαντικό αναπτυξιακό και οικονομικό αποτύπωμα και συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο, εξετάζοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των δικτύων των δύο φορέων για την καλύτερη προβολή των επενδυτικών ευκαιριών της χώρας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου.

Έμφαση στις διαδικασίες και στο θεσμικό πλαίσιο

Ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων υπογράμμισε τη συμβολή των μεγάλων έργων στην οικονομική ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων απαιτεί ανταγωνιστικό και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, με αποτελεσματικές διαδικασίες και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, καθώς και σταθερό και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο.

Η συνέχιση της συνεργασίας θα επικεντρωθεί στην εξέταση πρωτοβουλιών για στρατηγικές επενδύσεις που μπορούν να στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και να αποφέρουν οφέλη στην κοινωνία.