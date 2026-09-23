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Να ανακαλέσει άμεσα τις δηλώσεις του για το ΔΗΚΟ και τον Πρόεδρο του κόμματος κάλεσε τον Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Γιώργος Σολωμού.

Μιλώντας στο philenews υπογράμμισε ότι ο Μάκης Κεραυνός θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στις δημόσιες τοποθετήσεις του, ενώ ερωτηθείς για το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του από το Υπουργείο Οικονομικών, σημείωσε ότι το ζήτημα θα πρέπει να συζητηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Εγώ προσωπικά του ζητώ να ανακαλέσει»

Αρχικά ανέφερε ότι ο Μάκης Κεραυνός θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικός, γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος αναδείχθηκε μέσα από το πολιτικό σύστημα και ήταν υπουργός από το 2003, επί διακυβέρνησης Τάσσου Παπαδόπουλου. «Θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικός όταν αναφέρεται στο κόμμα, το οποίο στηρίζει την κυβέρνηση, τους υπουργούς, τις μεταρρυθμίσεις και τα νομοσχέδια που προωθούνται στη Βουλή».

Συμπλήρωσε ότι «είναι πολύ απαξιωτικός ο λόγος του και εγώ προσωπικά του ζητώ να ανακαλέσει».

Ερωτηθείς αν υπάρχει το ενδεχόμενο το ΔΗΚΟ να ζητήσει την απομάκρυνσή του από το Υπουργείο Οικονομικών, απάντησε πως «επίσημα δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα, όμως πρέπει να συζητηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να υπάρχει διγλωσσία μεταξύ των Υπουργών της κυβέρνησης και μεταξύ του κόμματος που στηρίζει την ίδια την κυβέρνηση. «Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι είναι υπέρ του GSI», ανέφερε.

Επεσήμανε ότι αυτό που προβληματίζει δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση του έργου, αλλά και οι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί. «Είναι αυτός ο πολιτικός πολιτισμός που θέλουμε; Απευθύνεσαι σε έναν συνεργάτη σου, τον οποίο θέλεις για να ψηφίσει τον προϋπολογισμό και τον χαρακτηρίζεις ‘γελοιότητες της πολιτικής’;», διερωτήθηκε.

«Να το χειριστεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος τον διόρισε»

Ο κ. Σολωμού ξεκαθάρισε ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος, στη συνέντευξή του, δεν ζήτησε την παραίτηση του κ. Κεραυνού. «Αυτό που είπαμε είναι ότι, σε περίπτωση που διαφωνεί με το στρατηγικό σχέδιο, να παραιτηθεί».

Ερωτηθείς αν η ηγεσία του κόμματος προτίθεται να καλέσει για συνάντηση τον Μάκη Κεραυνό, ώστε να δώσει εξηγήσεις, απάντησε πως δεν έχουν τέτοια πρόθεση. «Δεν θεωρούμε ότι είναι δικό μας το θέμα. Πρέπει να το χειριστεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος τον διόρισε», είπε.

Ακόμη, ρωτήθηκε αν τους απασχολεί το γεγονός ότι οι υπουργοί που προέρχονται από το ΔΗΚΟ, κατά καιρούς, δηλώνουν ότι θα στηρίξουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, απαντώντας πως δεν θα περίμενε διαφορετική στάση από υπουργούς που διορίστηκαν από τον νυν Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Έχω ακούσει με προσοχή τις αναφορές κάποιων φίλων που λένε ότι υπάρχει απόφαση συλλογικών οργάνων. Η απόφαση που πάρθηκε για στήριξη του Νίκου Χριστοδουλίδη αφορούσε τις προεδρικές του 2023. Για την οποιαδήποτε στήριξη για το 2028, θα συνέλθουν τα συλλογικά όργανα και εκεί θα παρθούν οι όποιες αποφάσεις».

Σημείωσε ότι δικαιούται το κάθε στέλεχος και ο κάθε αξιωματούχος να έχει την άποψή του και όλες οι απόψεις θα ακουστούν στα συλλογικά όργανα. «Δεν έχουμε μπει ακόμη στην προεδρολογία, ούτε ξέρουμε αν ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα είναι υποψήφιος. Δεν λέω ότι δεν θα στηριχθεί ο νυν Πρόεδρος, αλλά δεν είναι σωστό να προκαταβάλουμε δημόσια τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων».

Τέλος, ανέφερε ότι ο ίδιος δεν τοποθετήθηκε δημόσια για το ποια είναι η προτίμησή του και θα το πράξει στα συλλογικά όργανα.