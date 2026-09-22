Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Έντονα ενοχλημένος από τις δημόσιες δηλώσεις του προέδρου του ΔΗΚΟ εμφανίζεται ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, κάνοντας λόγο για εμμονές και γελοιότητες από πλευράς του Νικόλα Παπαδόπουλου.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι», κλήθηκε να σχολιάσει τοποθέτηση του Νικόλα Παπαδόπουλου σε συνέντευξη στον Πολίτη, όπου ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ είχε αναφέρει πως δεν αντιλαμβάνεται γιατί δεν παραιτείται ο Υπουργός Οικονομικών από τη στιγμή που διαφωνεί με την πολιτική του Νίκου Χριστοδουλίδη στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Ο κ. Κεραυνός υπογράμμισε ότι είναι εκεί για να τοποθετηθεί επί σοβαρών ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες της χώρας και όχι για «γελοιότητες της πολιτικής».

Σε ερώτηση αν σκέφτεται να παραιτηθεί απάντησε αρνητικά και τόνισε ότι η παραίτηση του κάθε Υπουργού βρίσκεται στο τραπέζι του Προέδρου της Δημοκρατίας, όποτε αυτός το αποφασίσει.

Ο ΥΠΟΙΚ έκανε λόγο για εμμονές του Νικόλα Παπαδόπουλου, διευκρινίζοντας πως ο ίδιος δεν έχει οποιοδήποτε προσωπικό πρόβλημα μαζί του. «Έχει εμμονές για κάποια θέματα τα οποία εκείνος μπορεί να εξηγήσει», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο Μάκης Κεραυνός ρωτήθηκε και απάντησε για το τι θα πράξει στις προεδρικές εκλογές, ως στέλεχος του ΔΗΚΟ. Όπως είπε, είναι Υπουργός της Κυβέρνησης και θα στηρίξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη, αν αποφασίσει να είναι τελικά υποψήφιος.

Βίντεο από την παρέμβαση του Υπουργού Οικονομικών

Το ΔΗΚΟ απαντά στα πυρά – Ουδέποτε ζητήθηκε παραίτηση Κεραυνού – Ο Υπουργός Οικονομικών οφείλει να ξεκαθαρίσει γιατί εμμονικά πολεμά τον GSI

Έντονη ήταν η αντίδραση του ΔΗΚΟ στις αναφορές του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού στη μεσημβρινή εκπομπή του ΑΝΤ1, ο οποίος σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Νικόλα Παπαδόπουλου στον Πολίτη, χαρακτήρισε «γελοιότητες της πολιτικής» την κριτική του προέδρου του ΔΗΚΟ προς το πρόσωπο του. Διευκρινίζει μάλιστα πώς ουδέποτε ζητήθηκε η παραίτηση Μάκη Κεραυνού όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε στις δηλώσεις του και εκφράζει τη λύση του για όσα ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε.

Αντιστρέφοντας μάλιστα τα πυρά, το ΔΗΚΟ υποστηρίζει πώς είναι ο Υπουργός Οικονομικών «οφείλει να ξεκαθαρίσει γιατί εμμονικά πολεμά τον GSI».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τη λύπη του για τον απαξιωτικό τρόπο με τον οποίο ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε σήμερα σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤΕΝΝΑ, στα πολιτικά κόμματα της Κύπρου, και ιδιαίτερα, στο ΔΗΚΟ και στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ.

Αναφορές όπως «γελοιότητες της πολιτικής», «αυτοί είναι οι πολιτικοί μας στην Κύπρο» και σε «εμμονές» υποβιβάζουν το επίπεδο της πολιτικής και του πολιτικού λόγου.

Καταρχήν οφείλουμε να υπενθυμίσουμε στον κ. Κεραυνό, ότι για να πανηγυρίζει σήμερα για την αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας σε βαθμίδα «Α», αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων και στην υπευθυνότητα του Δημοκρατικού Κόμματος. Το Δημοκρατικό Κόμμα υποστήριξε με πολιτικό κόστος την οικονομική πολιτική που οδήγησε στην ανάκαμψη και στις αναβαθμίσεις της Κυπριακής οικονομίας.

Μαθήματα πολιτικής υπευθυνότητας το Δημοκρατικό Κόμμα δεν δέχεται από κανένα.

Σε ότι αφορά τον GSI, η απλή ερώτηση που υποβλήθηκε στον κ. Κεραυνό είναι η ακόλουθη: αν θεωρεί αυτό το έργο επιζήμιο για τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας τότε γιατί δεν παραιτείται;

Είτε το έργο θα είναι καταστροφικό για την Κύπρο και τότε, αν πραγματικά πιστεύει κάτι τέτοιο, οφείλει να παραιτηθεί, είτε το έργο είναι ωφέλιμο για την χώρα μας και για αυτό τον λόγο δεν χρειάζεται να παραιτηθεί.

Ουδέποτε ζητήθηκε η παραίτηση του κ. Κεραυνού όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε.

Αυτό που σίγουρα δεν μπορεί να συνεχιστεί είναι δηλώσεις του είδους «μία στο καρφί και μια στο πέταλο».

Γιατί ύψιστη γελοιότητα, είναι να ισχυρίζεται υπουργός της Κυπριακής Δημοκρατίας πως δεν πρέπει να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας απέναντι στην Ελλάδα και τον Ελληνικό λαό, ιδιαίτερα όταν οι Έλληνες καταναλωτές έχουν ήδη αρχίσει να πληρώνουν τον GSI στους λογαριασμούς τους.

Διαβεβαιώνουμε τέλος τον Υπουργό Οικονομικών πως καμία εμμονή δεν υπάρχει με το πρόσωπο του. Η εμμονή του ΔΗΚΟ έχει να κάνει με την ανάγκη μείωσης του κόστους του ηλεκτρισμού.

Αντίθετα, ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών οφείλει να ξεκαθαρίσει γιατί εμμονικά πολεμά τον GSI, ένα έργο που αν υλοποιηθεί, θα συγκρουστεί με τα συμφέροντα των μονοπωλίων και τον ολιγοπωλίων που θέλουν να κρατήσουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στα ύψη.