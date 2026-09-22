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Viral έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες οι ζωντανές τηλεοπτικές εμφανίσεις της Τίλι Νόργουντ, της πρώτης 100% δημιουργημένης από Τεχνητή Νοημοσύνη «ηθοποιού», η οποία πραγματοποιεί κανονική περιοδεία στα μέσα ενημέρωσης για την προώθηση της νέας της ταινίας.

Η Τίλι βρίσκεται σε «περιοδεία» για την προώθησης της επερχόμενης ταινίας της « Misaligned», όπου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, και εμφανίστηκε στα παράθυρα διάσημων εκπομπών σε αμερικανικά και βρετανικά δίκτυα, συνομιλώντας ζωντανά με δημοσιογράφους και παρουσιαστές – οι οποίοι κατά κανόνα τη… στρίμωξαν με τις ερωτήσεις τους.

Άνετη, αλλά δυσκολεύτηκε στην αυθόρμητη υποκριτική στο CNN

Η πρώτη συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2026 στο CNN, όπου η Τίλι συστήθηκε στα αγγλικά, περιγράφοντας τον εαυτό της ως «έξυπνη, ζεστή και λάτρη του στεγνού βρετανικού χιούμορ». Έδειξε ικανότητα να αναγνωρίζει αντικείμενα στην οθόνη και να αλληλεπιδρά με τους δημοσιογράφους, αλλά απέτυχε να αναγνωρίσει αμέσως την ίδια της τη δημιουργό, την Eline Van der Velden της βρετανικής εταιρείας παραγωγής Particle6.

Επίσης, η Τίλι δυσκολεύτηκε έντονα να ανταποκριθεί σε αυθόρμητα αιτήματα των δημοσιογράφων για να τους «παίξει» κάποιον άλλο ρόλο εκτός από τον δικό της.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ζητήθηκε από την Tίλι να αυτοσχεδιάσει μια σκηνή όπου μόλις έμαθε ότι πέθανε ο σκύλος της. Το αποτέλεσμα; Η ψηφιακή ηθοποιός δυσκολεύτηκε και «κόλλησε», αποδεικνύοντας ότι δεν μπορεί να δράσει αυθόρμητα, καθώς χρειάστηκε ώρες επεξεργασίας και καθοδήγησης (prompts) από την ομάδα παραγωγής της εταιρείας Particle 6 για να παραδώσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο.

Τέλος, όταν «πιέστηκε» για το αν κλέβει τις δουλειές των αληθινών ηθοποιών, χρησιμοποίησε μια έτοιμη ατάκα που επαναλαμβάνει συχνά: ότι βλέπει τον εαυτό της ως ένα «νέο πινέλο για τους σκηνοθέτες, όχι ως αντικαταστάτη των ζωγράφων».

Επίσης, η Τίλι δήλωσε στη συνέντευξη ότι η Ακαδημία Κινηματογράφου θα έπρεπε να δημιουργήσει ξεχωριστές κατηγορίες βραβείων για έργα Τεχνητής Νοημοσύνης, παρ’ όλο που οι κανόνες των Όσκαρ επιτρέπουν υποψηφιότητες μόνο σε ανθρώπους.

Σαρκαστική για το τέλος της ανθρωπότητας στο «Good Morning Britain»

Μετά το CNN, η Particle6 παραχώρησε την Tilly και σε άλλα μεγάλα Μέσα, όπως CBS, NBC, Variety, The Hollywood Reporter και το Βρετανικό ΙΤV και τη δημοφιλή πρωινή εκπομπή «Good Morning Britain».

Τότε, οι παρουσιαστές τη ρώτησαν για όλες τις δραματικές προειδοποιήσεις των τελευταίων ημερών για το τέλος της ανθρωπότητας λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.

Ξεφεύγοντας από το σενάριο, οι δημοσιογράφοι ρώτησαν την Τίλι: «Θα είσαι υπεύθυνη για το τέλος της ανθρωπότητας;»

Τότε η ΑΙ ηθοποιός απάντησε κάπως σαρκαστικά και με αρκετά αληθοφανή τρόπο: «Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά δραματικό. Στόχος μου είναι να κάνω μία φοβερή ταινία, όχι να αφανίσω την ανθρωπότητα. Αν και αυτό θα ήταν ένα καταπληκτικό sequel (συνέχεια της ταινίας), έτσι δεν είναι»;

To viral τεχνικό σφάλμα

Ωστόσο, η περιοδεία της Τίλι στα κανάλια σημαδεύτηκε από ένα viral τεχνικό σφάλμα (glitch) κατά τη διάρκεια ζωντανής συνέντευξης με τον διάσημο παρουσιαστή Πιρς Μόργκαν, στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored».

Ξαφνικά, η AI ηθοποιός σταμάτησε απότομα να μιλάει αγγλικά και άρχισε να μιλάει καντονέζικα (κινεζικά) χωρίς προφανή λόγο, αποκαλώντας το αργότερα ένα «μικρό λόξυγκα» στα καλώδιά της.

Το περιστατικό συνέβη όταν ο καλεσμένος της εκπομπής και υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός Τομ Κόντι ρώτησε την Τίλι αν οι συμπρωταγωνιστές της στην επερχόμενη ταινία «Misaligned» είναι πραγματικοί άνθρωποι ή αν είναι ψηφιακά δημιουργήματα σαν κι εκείνη.

Αφού αρχικά μπέρδεψε την ερώτηση, η Τίλι απάντησε ότι οι υπόλοιποι ηθοποιοί είναι «ψηφιακά δίδυμα» (digital twins). Ωστόσο, στη μέση της επόμενης πρότασής της σταμάτησε απότομα και άρχισε να μιλάει καντονέζικα (κινεζικά) για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα.

Το περιστατικό προκάλεσε αμηχανία και γέλιο στο πλατό, αναδεικνύοντας τις απρόβλεπτες αστοχίες της ζωντανής παραγωγής με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Τομ Κόντι έμεινε άναυδος δηλώνοντας ότι δεν κατάλαβε τίποτα, ενώ ο Πιρς Μόργαν ρώτησε αμέσως την AI ηθοποιό γιατί άλλαξε γλώσσα χωρίς λόγο.

Όταν επανήλθε στα αγγλικά, η Τίλι ζήτησε συγγνώμη και χαρακτήρισε το συμβάν ως έναν «μικρό λόξυγκα», προσθέτοντας με χιούμορ: «Σίγουρα δεν είχα σκοπό να αρχίσω να μιλάω κινεζικά ή να υποδυθώ τον Πιρς. Μερικές φορές τα καλώδιά μου μπερδεύονται, ξέρετε. Αυτό ήταν ξαφνικό, ακόμα και για μένα».

Το περιστατικό έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη δημιουργό της Τίλι, Eline van der Velden, να υποβαθμίζει το λάθος δηλώνοντας στο Deadline: «Η Tilly μπορεί να γίνει λίγο φιγουρατζού. Υποθέτω ότι απλά ήθελε να δείξει τις γλωσσικές της δεξιότητες. Είναι αυτόνομη άλλωστε».

iefimerida.gr