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Η χθεσινή σύσκεψη της ηγεσίας του κόμματος στην Πινδάρου έβγαλε τελικά είδηση. Η Αννίτα Δημητρίου θα διεκδικήσει το χρίσμα του υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Επίσημα δεν βγήκε κάτι προς τα έξω. Οι πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε το θέμα των προεδρικών εκλογών, με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ να μην είναι αρνητική στο σενάριο να διεκδικήσει και η ίδια το χρίσμα του υποψηφίου.

Σημείωσε ωστόσο, ότι η τελική της απόφαση θα ανακοινωθεί αφού ξεκαθαρίσει το σκηνικό στο Κυπριακό και ανακοίνωσε πώς πρόθεση της είναι να κάνει ακόμα μία προσπάθεια για να υπάρξει συναίνεση από όλους τους εν δυνάμει ενδιαφερόμενους. Στόχος, όπως είπε, είναι η παράταξη να πάει στις προεδρικές εκλογές όσο το δυνατό πιο ενωμένη.

Αρκετά μέλη της ηγεσίας υπέδειξαν πως το σκηνικό θα πρέπει να ξεκαθαρίσει, τόσο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία επιλογής υποψηφίου του κόμματος, όσο και σε ό,τι αφορά τις δικές της προθέσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ίδια η πρόεδρος του κόμματος δεν φάνηκε να είναι αρνητική στο σενάριο και αυτό που απομένει πλέον είναι να διευκρινιστεί ο χρόνος εξαγγελίας του ενδιαφέροντός της για το χρίσμα του υποψηφίου του κόμματος. Κατά τη συζήτηση διαφάνηκε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις.

Η πρώτη, η οποία ήταν και η πλειοψηφούσα, είναι ότι η όλη διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, οπόταν και η ίδια θα πρέπει να ανακοινώσει τις αποφάσεις της το συντομότερο δυνατό. Αυτό το οποίο λέχθηκε είναι ότι όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα που θα υπάρχει στη διάθεση του κόμματος, τόσο καλύτερες θα είναι οι προϋποθέσεις για να ξεπεραστούν εντάσεις και αντιπαραθέσεις και να κυριαρχήσει η ενότητα.

Η δεύτερη προσέγγιση, η οποία εκφράζεται κυρίως από τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Ονούφριο Κουλά, είναι ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι και το Μάρτιο και ότι το χρονικό διάστημα του ενός έτους προεκλογικής εκστρατείας είναι υπεραρκετό.

Αυτό αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά όταν ανοίξει και επίσημα η συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές στο κόμμα. Η άποψη που επικράτησε χθες ήταν ότι δεν πρέπει να γίνει οποιαδήποτε κίνηση ενόσω διαρκεί η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ενόσω υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψουν εξελίξεις στο Κυπριακό. Ως εκ τούτου, χρονικά, ο διάλογος για τις προεδρικές εκλογές θα ανοίξει περί τα μέσα Οκτωβρίου και αναλόγως θα γίνει και η ανακοίνωση της απόφασης από μέρους της Αννίτας Δημητρίου.

Αυτό το οποίο υποδείχθηκε από αρκετά μέλη της ηγεσίας είναι ότι φαίνεται να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές και θα πρέπει να προχωρήσει στην ανακοίνωση του ενδιαφέροντός της. Η ίδια δεν έδωσε αρνητική απάντηση και αυτό δείχνει ότι η πρόθεσή της κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

«Αν προκύψει εξέλιξη στο Κυπριακό;»

Κομματικό στέλεχος του ΔΗΣΥ, σχολιάζοντας το χθεσινό δημοσίευμα του philenews για το αποτέλεσμα της σύσκεψης της ηγεσίας, διερωτήθηκε τι θα γίνει εάν προκύψει σημαντική εξέλιξη στο Κυπριακό από τη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Την προηγούμενη φορά έγινε θέμα με την κομματική δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας, όταν ο Αντόνιο Γκουτέρες ήταν ακόμα στην Κύπρο. Τώρα συζητούν για τις προεδρικές και για υποψηφιότητα της προέδρου, ενώ είναι σε εξέλιξη οι εργασίες της Γ.Σ. των Ηνωμένων Εθνών και είναι πιθανόν να προκύψει σοβαρή εξέλιξη, ακόμα και τριμερής συνάντηση για το Κυπριακό. Προφανώς δεν έχουν πάρει το μάθημά τους», σημείωσε.

Βέβαια, η χθεσινή ήταν μία πρώτη ανάγνωση του πολιτικού σκηνικού από μέρους της Πινδάρου ως προς το πώς θα διαχειριστεί το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Αποφασίστηκε η σύσκεψη της ηγεσίας να πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση, ούτως ώστε να αξιολογούνται τα δεδομένα και να υπάρχει συντονισμός, τόσο σε ζητήματα πολιτικής, όσο και στην επικοινωνιακή γραμμή του κόμματος.

Η συζήτηση στη χθεσινή σύσκεψη της ηγεσίας έγινε παρουσία και του επικεφαλής του Νομικού Συμβουλίου του ΔΗΣΥ, Κρις Τριανταφυλλίδη, καθώς και του επικοινωνιολόγου, Πάνου Τσιρίδη.

Η τελική απόφαση για το χρονοδιάγραμμα και την όλη διαδικασία θα ληφθεί αρχικά σε επίπεδο ηγεσίας και, εν συνεχεία, σε επίπεδο Εκτελεστικού και Πολιτικού Γραφείου. Η διαδικασία θα ξεκινήσει με την υποβολή ενδιαφέροντος και τον καθορισμό ημερομηνίας εκλογών, στην περίπτωση που υπάρχουν πέραν της μίας υποψηφιότητες. Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όλα τα μέλη του κόμματος, σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού.

Θετικό κλίμα

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, το κλίμα κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ήταν πολύ καλό, με τον Ευθύμιο Δίπλαρο και τον Γιάννη Καρούσο να δηλώνουν εκατέρωθεν πως δεν έχουν κανένα πρόβλημα μεταξύ τους. Οι δύο τους συναντήθηκαν, μετά από μεσολάβηση τρίτου ατόμου, σε δείπνο την Παρασκευή το βράδυ, λύνοντας τις μεταξύ τους διαφωνίες.

Σε ό,τι αφορά το θέμα του Νίκου Τορναρίτη, η θέση που επικράτησε ήταν ότι δεν θα δώσουν συνέχεια, καθώς ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Είναι σημαντικό, ωστόσο, το γεγονός ότι, όταν και εφόσον το κόμμα επιλέξει τον υποψήφιό του για τις προεδρικές εκλογές, όποιος μετέχει σε συλλογικό όργανο του κόμματος θα πρέπει να στηρίξει τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ.

Συνεπώς, ο Νίκος Τορναρίτης, ως τέως βουλευτής, είναι μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ και μπορεί να συνεχίσει να μετέχει, αν και δεν εκτιμάται ότι θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις.

Ξεκαθαρίστηκε, επίσης, ότι το κόμμα θα πρέπει να συνεχίσει, με καθαρή και ενιαία φωνή, να τοποθετείται επί όλων των ζητημάτων πολιτικής, προτάσσοντας τις θέσεις του και, όπου διαφωνεί, να τονίζει τις διαφορές του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τη διακυβέρνησή του. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα και σύσκεψη με την κοινοβουλευτική ομάδα για συντονισμό ενόψει της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό.