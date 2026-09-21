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Ο κύβος ερρίφθη στα ψηλά δώματα της Πινδάρου. Η Αννίτα Δημητρίου πρέπει να εξαγγείλει ενδιαφέρον για διεκδίκηση του χρίσματος του υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές. Η μπάλα πλέον βρίσκεται στην πλευρά της προέδρου του κόμματος και αυτό που απομένει είναι να πάρει και η ίδια την απόφαση και να προχωρήσει στην ανακοίνωσή της στο κατάλληλο χρονικό σημείο.

Ως εκ τούτου, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ενόσω είναι σε εξέλιξη η Γ.Σ. των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και ενόσω υπάρχει ενδεχόμενο να προκύψουν άμεσες εξελίξεις στο Κυπριακό. Συνεπώς, χρονικά, η διαδικασία αναμένεται να ανοίξει γύρω στα μέσα Οκτωβρίου, οπόταν, μέχρι τότε, αναμένεται να ανακοινώσει και επίσημα την απόφασή της η πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Το συμπέρασμα, όμως, από τη σημερινή σύσκεψη ηγεσίας στην Πινδάρου, παρουσία και του επικεφαλής του Νομικού Συμβουλίου του ΔΗΣΥ, Κρις Τριανταφυλλίδη, και του επικοινωνιολόγου Πάνου Τσιρίδη, είναι ότι η ηγεσία του κόμματος σπρώχνει την Αννίτα Δημητρίου να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της και, μάλιστα, πολλοί εξ αυτών την παραίνεσαν να το πράξει άμεσα. Κοινή θέση όλων όσοι εκφράστηκαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ήταν ότι η δική της υποψηφιότητα έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές και γι’ αυτό οφείλει να τη θέσει ενώπιον των μελών του κόμματος.

Το χρονικό σημείο ολοκλήρωσης των διαδικασιών αποτελεί ένα σημείο διαφορετικής ανάγνωσης μεταξύ των μελών της ηγεσίας, με την πλειοψηφία, ωστόσο, να κλίνει προς την άποψη ότι μέχρι το τέλος του χρόνου ο ΔΗΣΥ θα πρέπει να έχει τον υποψήφιό του, όποιος κι αν είναι αυτός. Υπάρχει και η άποψη οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν μέχρι τον Μάρτιο.

Η τελική απόφαση για το χρονοδιάγραμμα και την όλη διαδικασία θα ληφθεί αρχικά σε επίπεδο ηγεσίας και, εν συνεχεία, σε επίπεδο Εκτελεστικού και Πολιτικού Γραφείου. Η διαδικασία θα ξεκινήσει με την υποβολή ενδιαφέροντος και τον καθορισμό ημερομηνίας εκλογών, στην περίπτωση που υπάρχουν πέραν της μίας υποψηφιότητες. Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όλα τα μέλη του κόμματος, σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, το κλίμα κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ήταν πολύ καλό, με τον Ευθύμιο Δίπλαρο και τον Γιάννη Καρούσο να δηλώνουν εκατέρωθεν πως δεν έχουν κανένα πρόβλημα μεταξύ τους. Οι δύο τους συναντήθηκαν, μετά από μεσολάβηση τρίτου ατόμου, σε δείπνο, λύνοντας τις μεταξύ τους διαφωνίες.

Σε ό,τι αφορά το θέμα του Νίκου Τορναρίτη, η θέση που επικράτησε ήταν ότι δεν θα δώσουν συνέχεια, καθώς ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Είναι σημαντικό, ωστόσο, το γεγονός ότι, όταν και εφόσον το κόμμα επιλέξει τον υποψήφιό του για τις προεδρικές εκλογές, ο καθένας που θα μετέχει σε συλλογικά όργανα του κόμματος θα πρέπει να στηρίξει τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ. Συνεπώς, ο Νίκος Τορναρίτης, ως τέως βουλευτής, είναι μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ και μπορεί να συνεχίσει να μετέχει, αν και δεν εκτιμάται ότι θα πηγαίνει σε συνεδριάσεις.

Ξεκαθαρίστηκε, επίσης, ότι το κόμμα θα πρέπει να συνεχίσει, με καθαρή και ενιαία φωνή, να τοποθετείται επί όλων των ζητημάτων πολιτικής, προτάσσοντας τις θέσεις του και, όπου διαφωνεί, να τονίζει τις διαφορές του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τη διακυβέρνησή του.